Европа пред зима без резерв: МАЕ предупреждава за недостиг на газ, ако Ормузкият проток остане затворен

Европа може да се сблъска с недостиг на природен газ тази зима, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново. Предупреждението идва от Международната агенция по енергетика (МАЕ), която публикува своя Global Gas Security Review 2026 – доклад, който включва и тримесечния ѝ анализ на газовия пазар със специален фокус върху предстоящия отоплителен сезон в Европа.

Според агенцията, ако протокът остане затворен, а зимата се окаже по-студена от обичайното, запасите в европейските газови хранилища може да спаднат под 10% от работния им капацитет до края на март 2027 г. Това би оставило европейския пазар особено уязвим на нови застудявания, технически аварии и други прекъсвания на доставките, посочва МАЕ.

Защо прагът от 30% е критичен

МАЕ отбелязва, че капацитетът за изтегляне от хранилищата обикновено намалява, когато нивото им падне под 30% от работния капацитет.

ЕС влиза в отоплителния сезон 2026–2027 г. с най-ниските запаси на газ от 2013 г. насам, сочат данните на агенцията.

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Рискът от ценови скок

Ниските запаси в Европа, комбинирани с ограничените възможности за съхранение в редица страни вносителки на втечнен природен газ (LNG) в Азия и Южна Америка, могат да доведат до рязко поскъпване на синьото гориво, предупреждава МАЕ.

Агенцията обръща внимание и на по-дългосрочен ефект: изчерпаните европейски хранилища ще изискват значително по-големи обеми за пълнене през лятото на 2027 г. Това може да удължи напрежението на световния газов пазар и през следващата година.

Глобалният пазар свива доставките и търсенето

Според доклада световните доставки на LNG ще намалеят с 3% през 2026 г., или с почти 20 млрд. куб. м.

Световното търсене на газ също се очаква да се свие – с около 1,5%, или близо 65 млрд. куб. м. МАЕ посочва три основни причини за това: сривът в потреблението в Близкия изток, по-ниското индустриално потребление в Европа и преминаването от газ към въглища в електроенергийния сектор в много азиатски държави.

Защо предстоящата зима ще бъде дълга и студена за Европа

Свободното преминаване на LNG през Ормузкия проток остава едно от най-бързите възможни решения за прогнозирания от МАЕ недостиг.

Надеждите за сделка с Иран са слаби

Перспективите за споразумение между Вашингтон и Техеран обаче не изглеждат обнадеждаващи, пише британският The Independent. В понеделник САЩ нанесоха нови удари по Иран, включително по остров Кешм. Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей предупреди в рядко публично изявление, че Техеран ще води война без географски ограничения, ако САЩ подновят ударите.

Президентът Доналд Тръмп обеща да сложи край на иранската блокада на Ормузкия проток след междинните избори в САЩ, които се провеждат във вторник. Според американски медии той може да разпореди подновяване на ударите още на следващия ден след вота.

Европа между руския газ и натиска от Вашингтон

Възстановяването на доставките на LNG през Ормузкия проток е особено важно, тъй като ЕС се опитва да намали зависимостта си от руския втечнен газ. Само за първите девет месеца на 2026 г. Европа е внесла рекорден обем от 12,18 млн. тона руски LNG от Арктика, сочи анализ на организацията Urgewald, базиран на данни на Kpler.

От април тази година краткосрочните договори за руски LNG, сключени преди 17 юни 2025 г., са забранени, а от 18 март 2026 г. е въведена забрана за нови договори за внос от Русия. Дългосрочната забрана за руски LNG влиза в сила през 2027 г., по решение, взето миналата година.

Администрацията на Тръмп обаче оказва обратен натиск. По информация на The Wall Street Journal Вашингтон настоява за възобновяване на продажбите на руски природен газ за Европа по газопроводите през Украйна. Според предложението руският газ ще се продава чрез американски посредник, за да бъдат избегнати санкциите на ЕС.

Идеята е била предложена от американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф по време на посещенията им в Москва и Киев по-рано тази година, като част от усилията на Вашингтон за постигане на енергийно примирие преди зимата, пише WSJ.