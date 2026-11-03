Стоянов: Нито една система не гарантира 100% защита от дронове

Работим усърдно България да стане хъб за обслужване на машините „Страйкър“. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов, цитиран от DarikNews.bg. Toй посрещна първите асемблирани бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните войски във военния завод „Терем“ във Велико Търново.

България прие първите бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните войски

Стоянов припомни, че в Република Северна Македония също имат машини от фамилията „Страйкър“, Украйна също разполагат с такива машини. „Ние имаме капацитета и възможностите да усвоим освен първо и второ ниво, и трето ниво на обслужване на машините „Страйкър“. Надявам се да го направим колкото се може по-бързо, но приоритет, разбира се, давам на сглобяването на нашите машини“, посочи министърът.

България е сключила договор за 198 машини, а 183 от тях са от семейството на „Страйкър“, другите са логистични машини.

Забавяне има от порядъка на една година, но вече се върви по график, плащанията вървят по график, машините се доставят по график даже се предоставят предсрочно - 30 мапини вече са тук, очакваме до края на годината да дойдат още 3, заяви Стоянов.

Темата със системите за борба с дронове е болна тема, но технологично не съществува система, която да гарантира на 100% въздействието върху дронове, посочи той.

Стоянов посочи, че е привърженик на системите за кинетично въздействие и съобщи, че на 19 ноември, ще има демонстрация по кинетично въздействие върху дрон. По думите му обаче системите за кинетично въздействие не е възможно да се използват в градски условия.

Той припомни, че по механизма SAFE предстои закупуването на 20 такива системи, а в момента се водят преговори с Испания. "Надявам се до седмица-две да имаме мемурандум и да бъде подписан".

България очаква първия минен ловец по споразумението с Белгия и Нидерландия

За тези минни ловци се работи прекалено дълго време, един от виновниците да имаме минните ловци е адмирал Ефтимов. През 2022 г. аз също съм водил разговори с министъра на отбраната на Белгия. Първия вече е приет, българския флаг е издигнат и го очакваме да пристигне в България. Страната ни разполага с минни ловци от същия тип. Те са усвоени от нашите военнослужещи и много бързо ще влязат в експлоатация, коментира той.