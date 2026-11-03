"Изрита кучето ми и то хвръкна на половин метър": Нова жертва проговори за мъжа, убил четириного в „Кръстова вада“

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В ълна от недоволство и протест на стотици граждани избухна в столичния квартал „Кръстова вада“ след брутално убийство на малко куче, ритнато фатално от мъж. Докато извършителят се издирва от полицията, стана ясно, че той системно е нападал и други домашни любимци в района, съобщава NOVA.

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Една от потърпевшите е Таня Божкова, чието куче става обект на агресия от страна на същия мъж в петък сутринта – два дни преди смъртоносния инцидент с другото животно. Случката се разиграва на тротоара пред кооперацията, в която мъжът живее, докато жената разхожда своя померан с тегло едва два килограма.

„Беше нормална разходка, просто преминавахме по тротоара. Кучето не е извършвало никакви физиологични нужди и не е минавало през тревни площи. Забелязах, че има човек, който стои и ни дебне. В един момент започна да крещи: „Разкарай се от тука, ма“ и други обиди. Физическата агресия беше единствено и само към кучето ми. Изрита го изключително силно отдолу по коремчето и то хвръкна на половин метър височина“, разказа Таня Божкова в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

След удара мъжът започнал да я заплашва, че я чака същото.

„Единственото, което успях да направя в този момент, е да се мобилизирам и да му кажа, че зад главата ми има камера и всичко това е записано. След това въпросният просто си тръгна“, сподели жената.

За щастие нейното кученце е оцеляло след нападението. Божкова подчерта, че още същия ден тя и семейството ѝ са подали официална жалба и са предоставили видеозаписа на полицията и институциите.

Оказва се, че това далеч не е изолиран случай. По думите на Божкова с нея вече са се свързали и други жени, станали жертва на агресия от същия мъж. Сред тях е жена с два френски булдога, нападната по идентичен начин минута преди инцидента с нейното куче.

„Щом ти си склонен да изпитваш агресия към двукилограмово, беззащитно същество и да причиниш това, което той причини на семейството от неделя, това означава, че имаш абсолютната възможност да го причиниш и на дете, и на човек“, заяви Божкова.

Снощи десетки граждани и собственици на кучета се събраха на протест пред дома на мъжа в „Кръстова вада“ с искане за ефективно и строго наказание. Към момента извършителят се укрива и се издирва от органите на реда.