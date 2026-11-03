С над една трета по-малко разрешени нови жилища за година

През третото тримесечие на 2026 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 224 жилищни сгради с 8 624 жилища в тях и с 1 140 519 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

В сравнение с третото тримесечие на 2025 г. разрешителните за нови жилищни сгради намаляват с 3%, жилищата в тях – с 36,3%, а РЗП – с 22,7%.

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Спрямо предходното тримесечие разрешителните за жилищни сгради са с 0,4% повече, но жилищата в тях намаляват с 25%, а разгънатата им застроена площ – с 15,6%.

Къде ще се строи най-много

Най-много разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив (349), Варна (260), София-град (253), София-област (239) и Бургас (180).

По брой жилища, които предстои да бъдат започнати, води столицата с 2 196. Следват Пловдив (1 303), Бургас (1 013), Варна (960) и Перник (351).

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Започнатото строителство: по-малко сгради, но повече жилища за година

През третото тримесечие е започнал строежът на 1 573 жилищни сгради със 7 296 жилища и 917 800 кв. м РЗП.

На годишна база започнатите жилищни сгради са с 12,5% по-малко, но жилищата в тях се увеличават с 13,2%, а РЗП – с 4,2%.

Спрямо второто тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 11,3%, жилищата в тях – с 18,1%, а РЗП – с 12,4%.

При реално започнатото строителство по области отново води Пловдив – там са стартирали 241 жилищни, 5 административни и 110 други сгради. Следват София-град с 238 жилищни и 15 други сгради и София-област със 177 жилищни и 31 други сгради.

Офиси и други сгради

Издадени са разрешителни за 12 административни сгради/офиси с 5 027 кв. м РЗП – с 25% по-малко на годишна база, при спад на площта с 65,9%. Започнат е строежът на 16 административни сгради с 9 873 кв. м РЗП, което е с 77,8% повече спрямо година по-рано, а площта им расте с 35,5%.

При другите сгради са издадени 1 322 разрешителни с 587 323 кв. м РЗП – с 4% повече за година, но с 14,1% по-малка площ. Започнат е строежът на 622 други сгради с 291 501 кв. м РЗП, което е с 4,9% по-малко на годишна база, при спад на площта с 30,3%.