Масов протест в Бургас срещу домашния арест на Никола Бургазлиев

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П ротест пред Съдебната палата в Бургас се проведе срещу решението на съда от 29 октомври за промяна на мярката за неотклонение на Никола Бургазлиев от постоянен арест в домашен арест с електронно наблюдение. Той е обвинен за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг през август миналата година, при който бяха ранени петима пешеходци. Сред пострадалите бяха 4-годишният Мартин и майка му Христина, която по-късно почина от получените травми, съобщава NOVA.

Прокуратурата протестира домашния арест на Бургазлиев

Недоволството е организирано от сдружение „Ангели на пътя“ и започна преди поредното редовно заседание по делото. Предстои Апелативният съд в Бургас да разгледа промяната на мярката за неотклонение, след като прокуратурата я протестира.

„Организираме протест срещу това той да бъде пуснат под домашен арест. За нас мястото е вътре в ареста. Няма място вънка. Престъплението е много тежко – с умисъл, с наркотици. Казват, че е много млад, но точно защото е много млад и предвид това, че той ще получи тежко наказание, тежка присъда, ние смятаме, че той може да се укрие“, заяви чичото на пострадалия Мартин Юлиян Здравков.

Съдът пусна под домашен арест Никола Бургазлиев

В протеста се включи и Николай Попов, баща на загиналата Сияна, който носи подписка от 10 200 подписа, събрани само за два дни срещу съдебното решение.

„Престъплението е изключително тежко и този човек го грози доживотен затвор според законодателните промени, които действат към момента. Така че той трябва да остане зад решетките, за да не видим случая „Стоян Колев 2“, коментира Николай Попов

Адвокат Георги Радков, представляващ семейството, посочи, че макар искането на защитата за освобождаване да е допустимо, то само по себе си не е основателно. Той припомни, че макар четирима членове на съдебния състав да са преценили Бургазлиев да бъде пуснат под домашен арест, един съдия е излязъл с особено мнение срещу това решение.

„Младостта не е порок, но тя не е и привилегия. Този човек е причинил най-лошото нещо, което може да се случи, и опасността той да напусне страната, предвид че има връзки в чужбина на високо полицейско ниво, са повече от ясни“, допълни адвокатът, призовавайки законът да се прилага с пълната си тежест към всички.