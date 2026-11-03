Проданов за цената на газа: Правителството не контролира решенията на КЕВР

П редседателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов коментира на брифинг повишението на цената на природния газ.

„Цената стана повод определени опозиционни сили да критикуват и да се опитват да прикрият провала си на изборите с манипулативни внушения. Предизборната кампания свърши. Лъжите трябва да престанат“, заяви той, цитиран от DarikNews.bg

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Проданов обясни, че обявеното поскъпване е резултат от регулаторно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

„Абсолютно е несъстоятелно да се твърди, че правителството може да контролира този тайминг и да влияе на решенията на независимия регулатор“, посочи председателят на комисията.

По думите му България не може едностранно да променя цените на природния газ, а поскъпването на международните пазари е обективен фактор.

„Въпреки това след повишението цената остава с 40% по-ниска от тази на международната борса. Това категорично показва, че правителството прави всичко необходимо“, заяви Проданов.