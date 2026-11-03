Нови снимки на Били Айлиш предизвикаха спекулации за гърдите ѝ в мрежата

Б или Айлиш предизвика оживление в социалните мрежи, след като през октомври бяха публикувани снимки от сътрудничеството ѝ с бижутера Джон Харди. 24-годишната певица си сътрудничи с марката заедно с брат си Финеас и представи колекцията в кадри, споделени онлайн, пише HELLO!

В фотосесията тя носеше потник с тънки презрамки, което накара много фенове да се чудят дали си е направила операция за намаляване на бюста. Появата ѝ в кампанията бързо се превърна в гореща тема за дискусия.

Когато някои потребители отбелязаха, че тя изглежда различно, море от верни почитатели се втурнаха в нейна защита и похвалиха новата ѝ визия.

„Силната болка в гърдите и гърба не е шега работа; здравето и комфортът ѝ са на първо място“, отбеляза един фен в платформата X, докато друг добави: „Може би е отслабнала, може би просто е друга дреха. Какво значение има? Моля, намерете си хоби.“ Трети пък написа: „И какво от това? Това е нейното тяло и нейният избор.“

Пътят към любовта към себе си

В миналото Били е била изключително откровена за това как самочувствието ѝ спрямо собственото тяло се е променяло през годините – от носенето на широки дрехи с цел прикриване на фигурата до прегръщането на женствената ѝ страна напоследък.

„Не се опитвах хората да не ме сексуализират. Но не исках хората да имат достъп до тялото ми, дори визуално“, сподели тя пред списание Variety по повод решението си да заложи на дрехи с голям размер.

„Не бях достатъчно силна и уверена в себе си, за да го покажа. Ако го бях направила тогава, щях да бъда напълно съкрушена от коментарите на хората“, допълни тя. „Имам големи гърди. Имам големи гърди, откакто бях на девет години, и просто съм си такава. Така изглеждам. Носиш нещо по-разкриващо и всички започват да казват: „О, нали не искаше хората да те сексуализират?““, казва още.

Billie Eilish fans speculate that the pop star, 24, has had a breast reduction as she shows off her petite new look: 'Health and comfort come first' https://t.co/rv1UXzCVDC — Daily Mail (@DailyMail) November 2, 2026

Певицата е извървяла дълъг път в изграждането на любов към себе си. В подкаста „Good Hang with Amy Poehler“ тя сподели, че сега се чувства „много по-уверена в това коя е“.

„Сега се чувствам различно, сякаш съм желана“, каза тя. „Чувствам се способна да бъда толкова женствена, колкото искам, и толкова мъжествена, колкото искам.“, добавя още.

Позицията спрямо пластичната хирургия

Били категорично заявява, че няма желание да се подлага на пластични операции, тъй като е постигнала вътрешен мир и добро ниво на самочувствие.

„Толкова съм развълнувана да остарея и да видя как лицето и тялото ми се променят естествено. Искам децата ми да ме гледат и лицето ми да изглежда като тяхното, а не да е някаква фалшива версия, получена в резултат на процедури“, споделя тя.

Певицата отвърна на критиките още в песента си „Not My Responsibility“, където обяснява двойните стандарти на обществото: „Ако нося това, което ми е удобно, не съм истинска жена. Ако се отърва от слоевете дрехи, съм обект на критика. Въпреки че никога не сте виждали тялото ми, все пак го съдите и съдите мен заради него.“

„Защо? Правим си предположения за хората въз основа на външния им вид. Ние решаваме кои са те и колко струват“, продължава тя. „Ако нося повече, ако нося по-малко, кой определя каква ме прави това? Дали стойността ми се основава само на вашето възприятие? Или мнението ви за мен изобщо не е моя отговорност?“, добавя тя.