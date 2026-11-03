Божанов: Властта се готви да бръкне във втората пенсия

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов алармира за „скандално действие на властта“. В публикация във Facebook рано сутринта на 3 ноември той заяви, че управляващите се готвят да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване.

„Поредно скандално действие на властта – получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита“, написа Божанов.

По думите му вместо стимули за икономиката и за капиталовия пазар повече пари се насочват към държавата.

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„Вместо оптимизация на разходите – натягане на приходната част. Това може да даде краткосрочен резултат за запушване на дупки, но дългосрочно е натискане на газта към пропастта“, предупреди той.

В публикацията си Божанов не уточнява точно какъв механизъм обмислят управляващите, нито откъде е получена информацията.

Белобрадова: Първа стъпка на комунистическо управление

Сигнал по темата подаде и депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова. Във Facebook тя написа, че „Прогресивна България“ смята през бюджета да национализира половината от вноските във втория пенсионен стълб.

„Половината – 2,5% ще бъдат преместени в първия стълб с единствена цел в момента да се покрие дефицитът на бюджета“, пише Белобрадова. Според нея става дума за личните вноски на работещите – „хора на 30, 40, 50 години, които разчитате на тези пари“.

„Национализирането на персоналните ви лични вноски е първата стъпка на едно комунистическо управление“, заявява депутатът. Тя отхвърля обвиненията, че ДБ говори за комунизъм „емоционално, истерично“, и определя случващото се като „национализация, каквато досега не сме виждали“.

Белобрадова оценява мярката на близо 1 млрд. евро и я нарича „кражба“, която „ще помете по-малките пенсионни дружества и ще захрани дефицита в бюджета“. „Тези пари отиват само за харчене. Това е само първата стъпка“, предупреждава тя.

Според нея има много други начини да се покрие разходната част на бюджета – с реформи и с мерки за държавната администрация и бюджетния сектор, които „Демократична България“ е предлагала „хиляда пъти“. При сегашния ръст на икономиката „Прогресивна България“ не би трябвало да има проблем да овладее дефицита, смята тя.

„Очакваме президентът Йотова категорично да се противопостави и да върне бюджета, докато не бъде оправен“, завършва Белобрадова.

Какво е заложено във втория стълб

Вторият стълб е допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсалните пенсионни фондове. В него се осигуряват работещите, родени след 31 декември 1959 г., като 5 процентни пункта от вноската им не отиват в НОИ, а в лична партида в частен фонд. Тези средства са собственост на осигурения и се наследяват.

Според Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) в универсалните фондове са осигурени близо 4,5 млн. души. За 11 години само около 120 000 от тях са избрали да прехвърлят вноските си обратно в НОИ.

Българите не знаят какво става с парите им за пенсия

Към края на юни 2026 г. активите на пенсионните фондове надхвърлят 17,2 млрд. евро. Само за първото полугодие пенсионните дружества са разпределили по партидите 584 млн. евро доход, а за последните три години и половина спестяванията са нараснали с 3,4 млрд. евро.

Сигналът на Божанов идва в разгара на най-голямата промяна във втория стълб от години. До 30 ноември 2026 г. осигурените могат да изберат дали парите им да се управляват в динамичен, балансиран или консервативен подфонд. Мултифондовият модел стартира от 1 януари 2027 г.

Дефицитът, за който се търсят пари

На 15 октомври Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия и Еврогрупата проекта на бюджетен план за 2027 г. В него е заложен дефицит от 4,3% от БВП – над европейската граница от 3%. Целта е той да бъде сведен до това ниво и процедурата при прекомерен дефицит да бъде прекратена до 2029 г.

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Не е първият опит

При управлението на ГЕРБ в края на 2010 г. с промяна в Кодекса за социално осигуряване средствата от партидите на около 45 хил. работещи в първа и втора категория труд бяха прехвърлени от професионалните пенсионни фондове във фонд „Пенсии“ на НОИ – над 100 млн. лв. С Решение № 7 от 31 май 2011 г. Конституционният съд обяви мярката за противоконституционна.

В Унгария

В Унгария през 2011 г. правителството на Виктор Орбан прехвърли към държавата активите на втория пенсионен стълб – близо 3 трлн. форинта (около 10 млрд. евро), спестяванията на около 3 млн. души.

Междувременно в Русия

В Русия също се подготвят промени в пенсионните спестявания. На 2 ноември правителството одобри законопроект, с който парите от т.нар. накопителна пенсия ще бъдат прехвърлени автоматично в програма за дългосрочни спестявания. Хората няма да бъдат питани – досега това ставаше само доброволно.

Промяната засяга близо 71 млн. руснаци и спестявания за около 6,6 трлн. рубли. Ако законът бъде приет, прехвърлянето ще започне от 1 април 2027 г.

Част от парите ще се управляват от нов фонд, в който държавата задължително участва. Руското финансово министерство твърди, че така хората ще разполагат по-свободно със спестяванията си.

Законопроектът тепърва ще бъде внесен в руския парламент.