Петя Димитрова на OMFIF: Банковата система у нас е с едни от най-ниските лихви и такси в Европа

Банковата система в България е с едни от най-ниските лихви и такси в Европа и това подпомага развитието на икономиката и всички нейни участници. Това заяви Петя Димитрова, председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България (АББ) и главен изпълнителен директор на „Пощенска банка“, по време на финансовия форум The OMFIF Sofia Forum, съобщи БТА.

Събитието се организира от независимия мозъчен тръст OMFIF под патронажа на Българската народна банка (БНБ) и в партньорство с АББ и се провежда в Резиденция „Бояна“ в София.

Лихвите не са се повишили въпреки кризите

В изказването си Димитрова се спря на ролята на банковия сектор за българската икономика, като акцентира върху периода 2020–2025 г.

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„Банковата система в България е с едни от най-ниските, да не кажа и най-ниските лихви в Европа. За целия този период въпреки всички катаклизми лихвите не са се повишили и това допринася за развитието на цялата икономика на България и на всички участващи в нея както бизнес, така и граждани“, посочи тя.

По думите ѝ банковата система у нас е и с едни от най-ниските такси в Европа. Като аргумент тя посочи, че нетният лихвен доход у нас е 19,5%, при 28,6% средно за еврозоната.

„За нас като банки е важно да имаме една сигурна и просперираща икономика, в която ние сме основен участник“, допълни председателят на АББ.

5,5 млрд. евро повече капитал и 70% реинвестирана печалба

Според Димитрова в периода 2020–2025 г. собственият капитал на банките се е увеличил с 5,5 млрд. евро, а стойността на инвестициите им достига 70% спрямо реализираната печалба.

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„Това означава, че банките са инвестирали 70 процента в капитала и в развитието на българската икономика и не са изнасяли печалби извън България. Голямата си част е останала като развитие за системата и за бизнеса в България“, заяви тя.

Димитрова подчерта още, че за разглеждания период са отпуснати над 30 млрд. евро кредити, а активите на банковата система са нараснали два пъти.

250 млн. евро за прехода към еврото

Членството в еврозоната е реализиране на една от стратегическите цели пред България, посочи Димитрова.

„Но това не е една проста промяна на валутата, а е знаков и задължаващ израз на доверие. Доверие в стабилността на българската икономика, доверие в институциите, доверие в способността на страната ни да бъде активен участник във вземането на решения за бъдещето на Европа“, каза тя.

По думите ѝ банковата система е инвестирала 250 млн. евро, за да приведе системите си в съответствие и да осигури безпроблемен преход към еврото.

„Капиталът търси сигурност, доверие и предвидимост“

Димитрова отбеляза, че днес Европа е на кръстопът на фона на геополитическа несигурност, трансформация на глобалните вериги за доставки, климатични предизвикателства и безпрецедентно развитие на технологиите.

„Всичко това променя начина, по който компаниите и държавите създават обществена стойност и начина, по който банките в цяла Европа и в целия свят функционират. В подобни времена капиталът търси не просто възвръщаемост. Той търси сигурност, доверие и предвидимост. Затова стабилните институции и устойчивите финансови системи са едно от най-важните конкурентни предимства“, заключи тя.