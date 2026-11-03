България

Оранжев код и бурно море: Пороите продължават и в сряда

НИМХ обявява предупреждения от първа (жълт код) и втора (оранжев код) степен за редица области в Източна и Централна Северна България

Надежда Неменски Надежда Неменски

3 ноември 2026, 13:23
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П оройните валежи, засегнали цялата страна във вторник, ще продължат на места и в сряда (4 ноември). НИМХ обявява предупреждения от първа (жълт код) и втора (оранжев код) степен за редица области в Източна и Централна Северна България.

Оранжев код (втора степен) - обявен е за три области

Бургас, Ямбол и Сливен: През нощта се очакват значителни валежи с количества между 20 и 35 mm, като на отделни места ще достигнат до 60 mm. През деня валежите отслабват и постепенно спират.

Специфика за Бургас: Прогнозира се усилване на северния вятър с пориви 15–20 m/s (7–8 по Бофорт) и увеличение на морското вълнение извън заливите до 4–5 бала.

Жълт код (първа степен) - обявен е за девет области:

Добрич, Варна, Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Велико Търново, Русе и Габрово: През нощта ще има значителни валежи от 20 до 40 mm. През деня дъждът ще отслабва и по-късно ще спре.

Специфика за Добрич: В областта се очаква усилване на северния вятър с пориви 15–20 m/s (7–8 по Бофорт) и повишаване на морското вълнение извън заливите до 4–5 бала, което е причина за обявен оранжев код за вълнение/вятър.

Карта на НИМХ с предупредителните кодове за опасно време за сряда, 4 ноември
Карта на НИМХ с предупредителните кодове за опасно време за сряда, 4 ноември Източник: НИМХ

Прогноза за сряда, 4 ноември 

В сряда над страната ще остане облачно. В отделни планински и в източните райони ще продължи да вали почти през целия ден, като там валежите преди пладне ще са временно интензивни и значителни по количество. До края на деня почти навсякъде ще спрат. Вятърът ще бъде слаб, в източните райони – умерен до силен от север-североизток, а в края на деня в Източна България ще отслабва. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, в района на София - около 8°.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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