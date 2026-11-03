България

Задържаха заподозрения за убийството на кучето в столичния квартал „Кръстова вада”

Насилието над животни не може да се подминава, заяви вътрешният министър

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 3 ноември 2026, 11:06
Лекарство за рак на простатата липсва в аптеките, доставки се очакват през декември

Лекарство за рак на простатата липсва в аптеките, доставки се очакват през декември
Хиляди домакинства без нормално топлоснабдяване: Омбудсманът поиска обяснения от „Топлофикация“

Хиляди домакинства без нормално топлоснабдяване: Омбудсманът поиска обяснения от „Топлофикация“
Одитите на Сметната палата разкриха проблеми с публичните финанси и управлението на АПИ

Одитите на Сметната палата разкриха проблеми с публичните финанси и управлението на АПИ
Шишков: Одитът на Сметната палата показва анатомията на управлението на ГЕРБ от 2009 до 2025 г.

Шишков: Одитът на Сметната палата показва анатомията на управлението на ГЕРБ от 2009 до 2025 г.
Оранжев код и бурно море: Пороите продължават и в сряда

Оранжев код и бурно море: Пороите продължават и в сряда
Стоянов: Нито една система не гарантира 100% защита от дронове

Стоянов: Нито една система не гарантира 100% защита от дронове
Втори контейнер от потъналия „Contship Jet“ достигна брега край Бургас, трети приближава Синеморец

Втори контейнер от потъналия „Contship Jet“ достигна брега край Бургас, трети приближава Синеморец

"Животът ми е безсмислен вече": Мъж, останал сляп след зверски побой в София, чака справедливост 5 години

М ъжът, заподозрян за убийството на малкото куче Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“, се е явил в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) със своя адвокат. Той ще бъде задържан и конвоиран до Четвърто районно управление за извършване на необходимите действия. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в публикация във Facebook.

Ритник уби малко куче в София, жители на „Кръстова вада“ излизат на протест

По думите му СДВР е реагирала незабавно на сигнала за убитото куче. Заподозреният е бил идентифициран и обявен за издирване, тъй като се е укривал.

„Насилието над животни не може да се подминава. Не само че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност към насилие и над хора“, написа Демерджиев.

Малко преди 12.00 часа обвиняемият беше изведен с белезници и конвоиран до Четвърто районно управление. Той е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за насилие над гръбначно жиотно и за причиняване на смърт.

По-късно днес в свое изявление вътрешният министър определи случилото се като изключително възмутителна проява на агресия. Демерджиев призова прокуратурата да предприеме необходимите действия. „Подобни прояви на насилие са нетърпими и трябва да бъдат пресичани категорично", смята той.

Министърът посочи още, че според информация от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи задържаният е бил замесен и в предишен инцидент, по който прокуратурата е отказала да образува производство. „Колкото по-бързо и по-категорично правоохранителните органи действат, толкова по-малко подобни инциденти ще виждаме в ежедневието си”, заяви Демерджиев. 

Жестокият случай на насилие над животно предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Случилото се е заснето от охранителна камера, а кадри се разпространяват в интернет. На тях се вижда как мъж рита куче от породата йоркширски териер с всички сили в столичния квартал „Кръстова вада“.

"Изрита кучето ми и то хвръкна на половин метър": Нова жертва проговори за мъжа, убил четириного в „Кръстова вада“

Трагедията се разиграла на 1 ноември около 21 часа в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“. 9-годишното куче на име Кнопа тежало едва три килограма. Собствениците на кучето заявиха пред NOVA, че мъжът му посегнал, защото то преминало покрай къщата, в която живеел. 

На разпространените в социалните мрежи кадри се вижда как мъж нанася силен ритник на малкото куче, докато то е на разходка със своя стопанин. От удара животното отхвърча към паркиран автомобил и се удря в него. Според свидетелски разкази кучето починало на място.

Случаят доведе и до протест срещу насилието над животни в „Кръстова вада“. Хората, които се събраха пред дома на мъжа, проявил агресията, настояха за тежко наказание. 

Днес в ефира на "Здравей, България" Таня Божкова разказа, че нейното куче станало обект на агресия от страна на същия мъж в петък сутринта. Случката се разиграла на тротоара пред кооперацията, в която мъжът живее, докато тя разхождала своя померан с тегло едва 2 килограма.

Редактор: Василена Василева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Самолет кацна извънредно на летището в София заради заплаха по имейл

Самолет кацна извънредно на летището в София заради заплаха по имейл

Съпругата и дъщерята на починалия футболист Хесус де Мигел били на трибуните по време на фаталния мач

Съпругата и дъщерята на починалия футболист Хесус де Мигел били на трибуните по време на фаталния мач

Божанов: Властта се готви да бръкне във втората пенсия

Божанов: Властта се готви да бръкне във втората пенсия

Пазарът на труда натисна спирачките: Обявите за работа се стопиха с над 12% само за месец

Пазарът на труда натисна спирачките: Обявите за работа се стопиха с над 12% само за месец

Новите разплащателни решения за бизнеса: Дигитализация, AI и по-лесен достъп до оборотни средства

Новите разплащателни решения за бизнеса: Дигитализация, AI и по-лесен достъп до оборотни средства

biss.bg
Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 8 часа
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 9 часа
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 8 часа
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Европейските миротворци в Украйна ще отвръщат на руския огън, но без помощ от САЩ

Европейските миротворци в Украйна ще отвръщат на руския огън, но без помощ от САЩ

Свят Преди 11 минути

Въпреки че едно бъдещо разполагане в подкрепа на Киев остава хипотетично, то е напомняне, че конфликтът може отново да ескалира с участието на британски сили, като се има предвид, че Русия има дълга история на атаки с малък интензитет по време на прекратяването на огъня в Украйна между 2014 и 2022 г.

Петролен танкер

Пламъци в Ормузкия проток: Иран съобщи за три горящи танкера

Свят Преди 13 минути

Техеран призова плавателните съдове да спазват иранските правила за корабоплаване и да не използват неразрешени маршрути

<p>Куче загина под колелата на BMW, полицията започна проверка</p>

След кадри в социалните мрежи: МВР откри водача, блъснал куче в Севлиево

България Преди 44 минути

Проверката е започнала след публикация и сигнали от граждани. Срещу шофьора е образувано административнонаказателно производство

Всичко за втората пенсия: Кой се осигурява, как се наследяват парите и какво се случва с партидите

Всичко за втората пенсия: Кой се осигурява, как се наследяват парите и какво се случва с партидите

България Преди 44 минути

Над 4 млн. души се осигуряват в частни универсални фондове, а натрупаните средства набъбват до близо 17 млрд. евро на фона на нови политически спорове

Астрономи видяха мистериозни НЛО над Англия

Астрономи видяха мистериозни НЛО над Англия

Любопитно Преди 47 минути

Осем членове на Астрономическото общество в Салфорд са наблюдавали оранжеви кълба и триъгълни светлини, движещи се с над 800 км/ч в пълна тишина

Политическа буря: Опозицията реагира остро на информация за промяна в пенсионния модел

Политическа буря: Опозицията реагира остро на информация за промяна в пенсионния модел

България Преди 1 час

ПП, ДБ и ГЕРБ реагираха на информация за възможно прехвърляне на част от осигурителните вноски към държавната пенсионна система. Правителството засега не е потвърдило официално подобно предложение

Аведис Николов

Зов за помощ: Малкият Аведис има нужда от средства за продължителна рехабилитация

България Преди 1 час

Интензивният курс струва 3600 евро и е непосилен за близките му. Всяка помощ може да подкрепи продължаването на рехабилитацията

Сандвичи, политика и „голямото зло“: Александър Вучич се появи в кухнята след изборната загуба

Сандвичи, политика и „голямото зло“: Александър Вучич се появи в кухнята след изборната загуба

Свят Преди 1 час

Бившият сръбски лидер си приготвя сандвич в партийната централа на фона на сериозните политически сътресения

Случайност „едно на милион“: Кометите не са донесли живота на Земята

Случайност „едно на милион“: Кометите не са донесли живота на Земята

Любопитно Преди 1 час

„Това е някак романтична идея, но нашите резултати показват, че е изключително малко вероятна“, казва д-р Ричард Анслоу от Института по астрономия в Кеймбридж

,

Суки Уотърхаус с рядък коментар за „катастрофалната“ си връзка с Брадли Купър

Любопитно Преди 1 час

34-годишният модел и певица разкри колко я е сринала раздялата с номинирания за „Златен глобус“ актьор и как е намерила истинската любов

<p>Малката страна, в която за един ден можеш да видиш Алпите, морето и подземния свят</p>

Безгранично: Словения - малката страна, в която за един ден можеш да видиш Алпите, морето и подземния свят

БезГранично Преди 1 час

Алпи, пещери, замъци, изумрудени реки и кухня с характер – всичко, което трябва да видите и опитате

ГЕРБ отговори на критиките: Дефицитът за 2025 г. е 3,5%, проблемът тръгва от управлението на „Прогресивна България“

ГЕРБ отговори на критиките: Дефицитът за 2025 г. е 3,5%, проблемът тръгва от управлението на „Прогресивна България“

България Преди 1 час

Бившият финансов министър коментира публичните финанси и одита на Сметната палата за работата на АПИ

Официално: ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент

Официално: ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент

България Преди 1 час

Те печелят балотажа с 57,566% от гласовете, а разликата с опонентите им е над 343 хиляди гласа

Чуй сърцето навреме

Чуй сърцето навреме

Любопитно Преди 2 часа

Археология от Космоса: Технология без разкопки разкри древно съкровище в Египет

Археология от Космоса: Технология без разкопки разкри древно съкровище в Египет

Любопитно Преди 2 часа

Използвайки комбинация от сателитни проучвания и наземни геофизични методи, изследователи откриха масивна структура отпреди 2600 години, погребана дълбоко под наносите на река Нил

.

Фаталният полет към Северния полюс: 100-годишната тайна на експедицията „Андре“

Любопитно Преди 2 часа

Трагичната съдба на трима шведски изследователи от 1897 г. продължава да вълнува историците - защо трима въоръжени мъже с храна и гориво загинаха дни след като стъпиха на сушата

Всичко от днес

От мрежата

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg
1

Как звучи песента на кактуса

sinoptik.bg
1

Циклони носят риск от наводнения и свлачища

sinoptik.bg

Сърдечната недостатъчност не е присъда: ранната диагноза спасява живот

Edna.bg

Мишел: С MONA сме астрални близнаци, разбираме се само с поглед

Edna.bg

ЦИК обяви окончателните резултати от изборите

Nova.bg

Самолет от Бергамо кацна на летището в София заради заплаха по имейл

Nova.bg