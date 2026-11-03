Свят

Междинни избори ли? Тръмп избра да говори за ремонти и водопровод

Говоренето за междинните избори продължи само около 10 минути в понеделник. През останалото време Тръмп се фокусира изцяло върху тема, която му носи повече радост: различните ремонтни дейности, които твърди, че е извършил в столицата на страната

Надежда Неменски Надежда Неменски

3 ноември 2026, 12:57
Междинни избори ли? Тръмп избра да говори за ремонти и водопровод
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

К ъм момента, в който президентът Доналд Тръмп приключи своята едночасова реч със заключителни аргументи пред Огледалното езеро при Мемориала на Линкълн в понеделник, водата в басейна зад него беше станала спокойна – перфектно огледало на монумента на Вашингтон и сивото ноемврийско небе.

Ако басейнът най-накрая работеше така, както администрацията винаги се е надявала, не е ясно дали същото важеше за президента.

Речта му, обявена като последното му послание към избирателите, преди тази седмица да бъде избран нов Конгрес, не беше огромният контраст с демократите, на който някои републиканци се надяваха. Вместо това тя беше сдържан, изключително подробен отчет за всички проблеми, които Тръмп заяви, че е отстранил във водопровода на дългия 2000 фута басейн, включително ръждясали тръби, стари връзки, пренаредена арматура и „ужасяващо количество водорасли“.

Осем минути след началото, преди да спомене каквото и да било за междинните избори, Тръмп покани сътрудник на име Грег да застане на сцената с големи цветни снимки, докато той рецитираше в специфични подробности ремонтите, които е разпоредил. Изминаха още 16 минути, преди той да спомене изборите, които уж беше дошъл да адресира.

Въпреки че Тръмп някога беше сравнително оптимистично настроен за перспективите на републиканците, неговата прогноза се помрачи донякъде през последните няколко дни, заяви служител на Белия дом, а настроението му се влоши.

Говоренето за междинните избори продължи само около 10 минути в понеделник. През останалото време Тръмп се фокусира изцяло върху тема, която му носи повече радост: различните ремонтни дейности, които твърди, че е извършил в столицата на страната. Той се пошегува, че ще кръсти Огледалното езеро на свое име. Тълпата от поканени гости наброяваше няколко десетки души.

Докато приключваше изказването си, президентът откровено призна, че капацитетът му за ремонти не се простира много извън границите на столицата.„Имаме много страхотни неща, планирани за Вашингтон. Мога да се заема и със страната, но за това нямате достатъчно време“, обяви той. 

Това беше странен начин да завърши кампания, в която гласоподавателите отново и отново поставяха под въпрос приоритетите на президента. В интервюта с избиратели в оспорваните щати през този сезон на междинните избори никой не спомена Огледалното езеро или какъвто и да било друг проект във Вашингтон в списъка си с най-важни въпроси.

Но от друга гледна точка, речта беше може би уместен начин президентът да завърши кампания, която той организира почти изцяло около самия себе си.

Много от кандидатите, участващи в най-оспорваните надпревари в момента, включително в Тексас и Южна Каролина, са лично избрани от него, често въпреки възраженията на други републиканци. Необичайна конвенция за междинните избори в Тексас, която Тръмп разпореди, се въртеше около президента и неговите постижения. Той умоляваше избирателите да се преструват, че той е в бюлетината, превръщайки изборите в референдум за първите си две непопулярни години след завръщането си на поста.

И той настояваше да акцентира върху онези аспекти от дневния си ред, за които много гласоподаватели казват, че нямат нищо или почти нищо общо с нещата, които ги вълнуват най-много.

Много от съюзниците на президента тихомълком се опитаха да го насочат към по-плодородна почва, като например неговите мащабни съкращения на данъци или усилията за разкриване на производствени работни места.

Но това не проработи. Тръмп споменава строителните си проекти практически всеки път, когато говори, често при доста хладна реакция от страна на поддръжниците, към които се обръща. Понякога, както миналата седмица в Мисисипи, темата предизвикваше протести.

„Заври си тази бална зала в дебелия г*з!“, изкрещя протестиращ съвсем ясно по средата на речта на Тръмп в провинциалния Коринт, на 830 мили с кола от мястото на новата бална зала на Белия дом, където някога се намираше Източното крило.

Тръмп заявява, че фокусът му върху ремонтите го успокоява и не заема голяма част от времето му. „Мога да го правя естествено. Това е естествено нещо“, каза той в Мисисипи в отговор на критика от бившия президент Барак Обама, че прекарва твърде много време и енергия да кара Белия дом да изглежда така, сякаш Саддам Хюсеин е позлатил Cheesecake Factory.

Помощниците му отдавна казват, че Тръмп е най-щастлив, когато работи по проектите за обновяване, които, освен балната зала и басейна, включват и предложение за триумфална арка, нова площадка за хеликоптери, павирана Розова градина, камъни за алеята, тоалетна за гости, декор за колонадата, мазилка за портика, два 30-метрови пилона за знамена и продължаващ опит да вкара колкото се може повече злато в Овалния кабинет.

Проектите не винаги са вървели по план. През април Тръмп обеща, че ремонтът на Огледалното езеро ще приключи за две седмици със скромен бюджет от 1,5 милиона долара. Седмици преди крайния срок 4 юли синьото покритие, което той поръча, започна да се бели и се появиха цъфтящи водорасли. Щеха да са необходими още няколко месеца и още милиони долари, за да завърши проектът.

В понеделник Тръмп обвини за забавянията вандали, но както изпълнителят, така и прокуратурата във Вашингтон заявиха, че вината е била в лошата изработка.

Трескавият график на кампанията беше отвлякъл президента от неговите проекти през по-голямата част от изминалия месец. Още миналата седмица републикански оператори очакваха Тръмп да прекара деня преди междинните избори в няколко оспорвани щата, опитвайки се да мобилизира републиканците да отидат до урните.

Но тъй като гласът му стана по-прегракнал миналата седмица и той започна публично да се оплаква от темпото: „Правих малко прекалено много от тези неща“, каза той по време на последния си митинг в Канзас в неделя.

А в понеделник той изглеждаше така, сякаш вече му е писнало. Дори в реч за тема, която харесва, песимизмът на Тръмп пролича.

„Обикновено който и да е действащият президент, републиканец или демократ, добър или лош, добър президент, страхотен президент, лош, по някаква причина действащият президент не печели междинните избори. Но ние дадохме много сериозен отпор“, каза той мрачно.

Той приключи няколко минути по-късно, стоейки сам на сцената и държейки снимка на покрития с водорасли басейн.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
Доналд Тръмп ремонтни дейности междинни избори Огледалното езеро реч Вашингтон републиканци политика егоцентризъм кампания
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