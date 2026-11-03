„В момента съм бездомен“: Свлачище прогони Никълъс Кейдж от имението му в Малибу

Х оливудската звезда Никълъс Кейдж призна, че в момента живее в хотели, след като огромно свлачище се отвори до луксозния му дом в Малибу, съобщава „Хелоу Магазин“. 62-годишният актьор, носител на „Оскар“, разкри неочакваното си положение по време на участие в Los Angeles Comic Con в събота, 31 октомври, когато въпрос за плановете му за Хелоуин го накара да сподели повече подробности. „В момента съм малко бездомен. Нещо се случи с къщата ми в Малибу, така че живея в хотели и нямам нормалните деца за „бонбон или живот“, на които бих искал да се насладя тази вечер", обясни звездата от „Национално съкровище“.

Въпреки сътресенията, Кейдж планираше да заведе четиригодишната си дъщеря Огъст на традиционната разходка за „бонбон или живот“ в Санта Моника, след което да се настани у дома с класическия филм на ужасите „Сиянието“ на Стенли Кубрик. Свлачището се отвори на 8 септември, когато алея за автомобили до крайбрежния имот се срути и повреди газопровод, което наложи спешна аварийна намеса. Според местната телевизия Ей Би Си 7, засегнатата резиденция е свързана с актьора чрез официални имотни регистри, като според съобщенията той я е закупил за 10,5 милиона долара през 2024 г.

Общинските власти в Малибу обявиха местно извънредно положение същата вечер, предупреждавайки, че разширяващата се дупка ограничава достъпа на жителите и аварийните служби. Притеснения породиха и прогнозираните високи приливи и валежи, свързани с урагана Мари. Беше издадена заповед за евакуация на засегнатите имоти, а Американският червен кръст създаде временно убежище в гимназията в Малибу. В актуализация от 11 септември служителите потвърдиха, че заповедите за евакуация и червените етикети остават в сила за 31 имота, тъй като повреденият път бил единственият достъпен маршрут за квартала.

Nicolas Cage says he’s ‘currently homeless’ after giant sinkhole opened up next to his L.A. mansion https://t.co/5hAajcO0sd https://t.co/sU78jkjgc5 — New York Post (@nypost) November 2, 2026

Според градската управа асоциацията на собствениците, подпомогната от лицензирани инженери и предприемачи, е отговорна за ремонтите, които се очаква да отнемат значителен период от време. Доклад от октомври документира разрешителни за защитни работи именно в имота на Кейдж – включително отстраняване на отломки, вземане на почвени проби и поставяне на чували с пясък. „Разбираме сътресенията, които това причинява на жителите в района, и оценяваме тяхното търпение и разбиране“, заявиха от Малибу. Самият Кейдж, въпреки необичайната ситуация, се появи в добро настроение на конвенцията, облечен в сак в цвят на лайм, и запази чувството си за хумор пред феновете.