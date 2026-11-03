„Къса ми се сърцето“: Шакира отложи за втори път концерта си пред пирамидите в Гиза

К олумбийската звезда Шакира отлага концерта си пред пирамидите в Гиза за втори път заради опасения, свързани със сигурността в региона, съобщава египетският в. „Ал Ахрам“. Датата на музикалното събитие е преместена от 28 ноември т.г. на 2 април 2027 г.

Първоначално концертът беше планиран за април 2026 г., преди пренасрочването му за края на ноември заради продължаващите конфликти в Близкия изток.

В послание към почитателите си в профила си в „Инстаграм“ певицата казва, че последното забавяне е заради „настоящата ситуация в региона“, като подчертава, че сигурността и благополучието на публиката й остава най-важен приоритет.

„Да пея в Египет пред пирамидите е една от мечтите в кариерата ми. Наистина ми се къса сърцето, че се налага да почакате още малко, за да се видим“, пише Шакира. Тя уверява феновете, че концертът ще се състои на новата дата и завършва с думите: „Египет, идвам!“.

shakira anuncia via ig que su concierto en egipto, inicialmente programado para el 28 de noviembre de 2026, será aplazado por la situación actual de la región y motivos de seguridad la nueva fecha será el 2 de abril de 2027, en el cairo, frente a las pirámides de egipto 🇪🇬💔 https://t.co/57equNzoCq — 𝖙𝖎𝖒𝖔𝖗 (@hey_timor) October 30, 2026

Концертът ще отбележи завръщането на Шакира на емблематичната сцена пред единственото оцеляло от седемте чудеса на античния свят, където тя е изнасяла концерт и през 2007 г. по време на турнето си Oral Fixation.

Билетите за новата дата през април 2027 г. все още не са пуснати в продажба. За първоначално планирания концерт през ноември 2026 г. цените на билетите варираха от 6055 до 10 055 египетски лири (приблизително между 108 и 180 щатски долара), отбелязва изданието.