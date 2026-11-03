Самолет кацна извънредно на летището в София заради заплаха по имейл

Б омбени заплахи към различни институции, както и към самолет, свързан с летище София, са получени днес. Самолетът е изпълнявал полет от Бергамо. Бил е проверен от служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) за наличие на евентуални взривни устройства.

Източник: Vesti.bg

Пътник, който е бил на борда на самолета, разказа пред Vesti.bg, че 30 минути преди да кацнат, капитанът ги е предупредил, че ще има проверка.

„Съобщиха ни, че ще кацнем на отдалечена писта по оперативни съображения. Всички да слезем един по един и да оставим багажа в самолета“, разкрива пътникът.

Служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) и Гранична полиция са извършили мащабна проверка с кучета, след което на пътниците им е било разрешено да си вземат багажа и са били откарани с бусове до терминала.

През цялото време не е имало паника.

Източник: Vesti.bg

От Министерство на транспорта потвърдиха, че самолет от Бергамо се е приземил около обяд на летище "Васил Левски" в София заради получена заплаха по имейл, предаде NOVA.

По-рано за случая съобщи пред журналисти в Перник и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, който коментира и получените сигнали за бомби в Казанлък, Стара Загора и Ловеч от днес.

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Николов обясни, че сигналите отново съдържат твърдения за поставени взривни устройства.

По случая с вчерашната заплаха все още се установява кой е подателят. Той припомни, че при предишни подобни случаи са били установени имейл адреси, от които са изпращани съобщенията, като IP адресите са били локализирани на територията на други европейски държави.

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„Неприятното е, че вече започнаха да включват и някои от авиокомпаниите, при което се налага да се променя курсът на самолета и да се предприемат съответните мерки“, посочи главен комисар Николов.

Той увери, че служителите действат по установен протокол и реагират на всеки постъпил сигнал. Към момента няма данни за конкретни терористични намерения или действия. Мерките за сигурност на летищата са засилени, като се поддържа постоянна готовност за реакция.​