България

"Животът ми е безсмислен вече": Мъж, останал сляп след зверски побой в София, чака справедливост 5 години

Осъденият на четири години затвор Велизар Маринов е на свобода, след като делото затъва в административни забавяния, липса на мотиви и липсващи подписи на съдебни заседатели

3 ноември 2026, 10:12
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П ет години след жесток побой, оставил мъж от София напълно сляп, справедливост все още няма. През 2025 година нападателят му е осъден на четири години затвор, но присъдата така и не влиза в сила. Причината се крие в поредица от съдебни забавяния и парадокси, които държаха обществото в шок, а жертвата и нейните близки – в непрекъснат кошмар.

Историята започва преди пет години. Димитър Русев, възпитаник на Френската гимназия, учил философия и оперно пеене, дълги години е част от състава на Софийската опера и оперета. Животът му обаче се преобръща напълно през месец август, когато докато се разхожда в градинка в столичния квартал „Княжево“, е нападнат от агресивен мъж с едро телосложение.

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Поводът за агресията е абсурден – Димитър е излязъл пред блока си през нощта, неспособен да спи, и е пеел химна и рецитирал Ботев. Нападателят – близко живеещият Велизар Маринов, чийто ръст е близо два метра, изскача внезапно и му нанася тежки удари в лицето.

"Травмата беше много тежка. Имаше масивен кръвоизлив. Беше избит и ирисът, и лещата на окото", разказва за тежкото състояние на сина си неговият баща, който по ирония на съдбата е очен лекар.

Вследствие на бруталния удар титлата „лекар“ не успява да помогне на собственото му дете – Димитър губи напълно зрението си и остава трайно и необратимо сляп.

  • Съдебният маратон и парадоксите на правосъдието

Месец след излъчването на репортажа на журналиста Васил Иванов през 2021 година, делото срещу Велизар Маринов стартира в Софийския районен съд и продължава четири години. То приключва с ефективна присъда – четири години затвор за Маринов за нанасяне на тежка телесна повреда. Чаканата с години справедливост обаче се оказва мираж.

Макар съдията по делото Чавдар Костов да произнася присъдата в съдебната зала през 2025 година, повече от година след това той така и не написва мотивите към нея, въпреки че законът го задължава да го стори в едномесечен срок. Без писмени мотиви съдебното решение няма правно действие и присъдата не може да бъде изпълнена, нито пък подсъдимият може да я обжалва.

„Той фактически е осъден, но не може да влезе без мотивите в затвора. Не може да продължи делото на по-висока инстанция. И да завърши на втора или трета инстанция, да завърши по-бързо и той да си изтърпи наказанието“, коментира адвокатът на пострадалия.

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Заради забавянето изтича давностният срок, което лишава семейството от възможността да заведе гражданско дело за кръвнина, тъй като не могат да си позволят непосилната 4% държавна такса върху исковете без приложена присъда с мотиви.

След нови репортажи и десетки жалби, съдия Костов най-после изготвя мотивите. Тогава обаче изниква нов шокиращ факт – макар решението да е подписано от съдията, според защитата липсват подписите на двамата съдебни заседатели, участвали в състава. Без техните подписи присъдата отново остава правно нищожна.

  • „Животът ми е безсмислен вече“: Съдбата на Димитър в пълен мрак

Докато Велизар Маринов е на свобода, след като мярката му „домашен арест“ е свалена с началото на съдебния процес, и се движи свободно, животът на Димитър се е превърнал в истински ад.

Обездвижен поради слепотата и тежкия психологически срив, той развива абсолютна сърдечна аритмия от лежането. Родителите му споделят с болка, че през тези години младият мъж е направил два опита за самоубийство с лекарства, като само навременната им намеса като лекари го е спасила.

„Не съм добре, в абсолютен мрак вече пет години... Абсолютна тъмнина и сърцето ми е обречено. Животът ми е безсмислен вече в този мрак... Аз вече много трудно се движа. Усещам много силна умора. Нямам сили“, споделя самият Димитър Русев пред камерата на NOVA.

Към момента председателят на Софийския районен съд все още не е отговорил на официалните журналистически запитвания относно причините за допуснатите сериозни процесуални пропуски и забавяния, докато институциите продължават да мълчат, а справедливостта остава недостижима за ослепелия мъж.

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