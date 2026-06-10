ВСС решава кой да поеме временно Националното следствие след Сарафов

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К ой ще поеме временно ръководството на Националната следствена служба след оставката на Борислав Сарафов? Отговорът на този въпрос отново ще бъде търсен от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Ето кой ще бъде временно главен прокурор

Точката беше отложена от миналата седмица, след като двамата заместник-директори на Националното следствие – Ивелина Христова и Илиян Танчев, не бяха заявили дали са съгласни да оглавят временно институцията.

Междувременно кадровиците дадоха срок на изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова да прецени дали да предложи свой кандидат за временен директор на Националната следствена служба.

Тя разполага с това правомощие, тъй като директорът на Националното следствие заема и длъжността заместник главен прокурор по разследването.