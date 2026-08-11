С поред приетата в началото на месеца от японското правителство „Бяла книга за отбраната за 2026 г.“ страната трябва да действа бързо, за да подобри възпирането чрез авангардни технологии и да направи възможно поддържането на бойни способности за продължителен период, като се има предвид бързата промяна в естеството на бойното поле в Украйна и Иран, предаде японската новинарска агенция „Киодо“.

„Ние ще надграждаме върху конкретни дискусии, включително как да реагираме на промените във военното дело и да осигурим устойчиви способности за реагиране“, заяви министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми, цитиран от японският вестник „Йомиури Шимбун“. Изданието отбелязва, че документът от 598 страници е най-дългият от вида си, издаван някога в Япония. Добавена е нова глава, която предоставя подробен анализ на новите начини за водене на война. Има планове това мислене да бъде отразено и в Стратегията за национална сигурност на Япония – които правителството планира да преразгледа до края на годината,

Япония се готви за война

„Военните и други дейности на Китай са въпрос на сериозно безпокойство за Япония и международната общност и представляват най-голямото стратегическо предизвикателство за Япония“, се казва в „Бялата книга“, цитирана от „Ройтерс“. Агенцията отбелязва, че Токио засилва трупането на военен потенциал не само като начин за защита на страната, но и като път към по-голям просперитет, като твърди, че производството на оръжия може да подкрепи икономическия растеж. „Инвестициите в отбраната са от полза за по-широката икономика и живота на народа“, се отбелязва в документа, чиято корица в комиксов стил изобразява усмихнато семейство на фона на блестящ градски пейзаж и която според представител на Министерството на отбраната има за цел да предаде „футуристичен облик“.

🚨🇯🇵 BREAKING | JAPAN



Japan’s $2.35 BILLION request for U.S. Tomahawk cruise missiles could reportedly face delays. 🇺🇸🚀



Why? U.S. missile stockpiles are reportedly being strained by the ongoing war with Iran. ⚠️



🇯🇵 Tokyo wants the missiles.

🇺🇸 Washington may not have enough… pic.twitter.com/YM0Cfg8uG1 — Maria (@mariajournalis) August 11, 2026

Засилващите се военни дейности на Китай са най-голямото предизвикателство пред сигурността на Япония и „трябва да бъдат решени чрез цялостна национална сила и сътрудничество със съюзници и нации с еднакви възгледи“, е една от водещите идеи зад „Бялата книга“, на която обръща внимание англоезичният „Джапан Таймс“. Министър Коидзуми още в предговора на доклада посочва натрупването на военен потенциал от страна на Китай и Северна Корея, както и засилващите им се връзки с Москва и „новите начини за водене на война“, произтичащи от войната на Русия срещу Украйна. Докладът посочва Китай като „безпрецедентно стратегическо предизвикателство“ и добавя, че със засилването на военната си мощ Пекин „разширява дейността си в района около Япония“. Документът също така отбелязва нарастващата загриженост относно „стремежа на Китай към обединение чрез военни дейности в сивата зона“, както и „възможността корабите на бреговата охрана на Китай да бъдат разположени, за да блокират острова“.

Издаването на „Бялата книга“ се размина едва с няколко дни с друго скорошно събитие, отбелязващо изместване в политиката на отбрана на Страната на изгряващото слънце. Министерството на отбраната съобщи, че неговият разрушител „Чоукай“ е провел в Тихия океан първия в историята на страната тест с бойна стрелба на крилата ракета „Томахоук“. Министерството планира да закупи около 400 от тези ракети с обсег от около 1600 км за около 169,4 милиарда йени (прибл. един млрд. долара), отбелязва японската държавна телевизия „Нихон Хьошо Кьокай“.

Япония разположи първата си ракета с голям обсег

Според специализираното издание „Индо-Пасифик Репорт“ ракетното изпитание и „Бялата книга“ бележат дълбока трансформация на японско-американския съюз. Токио вече не иска да разчита толкова силно на американските сили за възпиране на далечни разстояния, а да развива собствен капацитет за удари. Това би засилило възпирането срещу Китай, но също така прави Япония по-активен военен стълб на регионалната архитектура за сигурност. Нейната способност да споделя по-голяма отбранителна тежест може да се превърне в ключова за поддържането на баланса в региона, отбелязва изданието.

„За първи път публичният доклад на Министерството на отбраната съдържа специален раздел, илюстриращ развитието на военното сътрудничество между Китай и Русия, включително съвместни военноморски учения, патрулиране на бомбардировачи с голям обсег, координирани военноморски операции и участие в съвместни военни учения. В доклада се казва, че мащабът, честотата и географският обхват на тези дейности продължават да се разширяват“, обръща внимание специализираното в международните отношения в Азия издание „Дипломат“. Според автора на статията, японският политолог Кьоске Такахаши, докладът отразява нарастващата загриженост на Токио, че развитието на сигурността в Европа и Индо-Тихоокеанския регион вече не може да се разглежда поотделно. По отношение на Северна Корея, в „Бялата книга“ се посочва, че Пхенян продължава да предоставя на Русия балистични ракети, артилерийски боеприпаси и друго военно оборудване от 2023 г. насам, докато севернокорейските войски участват в бойни операции след разполагането им в Русия. В него се предупреждава, че разширяването на военното сътрудничество между Русия и Северна Корея може да засили военните способности на Пхенян в средносрочен и дългосрочен план.

След като се взема предвид развитието на съвременната война в Украйна в „Бялата книга“ се подчертават необходимите решения като например подновен фокус върху по-евтини системи, иновации в научноизследователската, развойна и производствена дейност, увеличено производство и складиране на боеприпаси, отбелязва специализираното издание „Дифенс Нюз“. Грант Нюсъм, старши научен сътрудник в Японския форум за стратегически изследвания, подчерта пред изданието, че „десетилетията патологична зависимост на Япония от американците, които да се грижат за отбраната на островите“ и нейното „така наречено пацифистко мислене и изкуствено измислени конституционни забрани за ефективни отбранителни сили“ са предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. „Украйна наистина стимулира японското осъзнаване – в Токио осъзнаха, че Тайван е следващият, с всичко, което би предвещавало за сигурността на Япония. Това обаче засега не води до организирани и способни да водят война японски сили за самоотбрана“, отбеляза експертът.

Северна Корея заплаши Япония с "военни опции"

Ракетите на Япония и нейната нова „Бяла книга“ бележат преминаване от отбрана към контраудар, отбелязва „Ейжа Таймс“. Същевременно, според изданието, Китай приема за мит позицията на Япония, че се стреми единствено към отбрана. С развитието на способността на Япония да нанесе първи удар, Китай вероятно ще коригира съответно ядрената си доктрина. В съчетание със забележките на премиера Санае Такаичи, че заплахата срещу Тайван представлява заплаха за японския суверенитет, опасността от стратегическа нестабилност между Япония и Китай нараства. В същото време бързо разширяващият се ракетен обхват на Япония изпреварва мрежите за насочване, запасите, съюзническите споразумения и правната доктрина, необходими за надеждно използване на тези оръжия.

Експерти по отбрана, цитирани от шанхайския в. „Саут Чайна Морнинг Пост“ заявиха, че последните военни промени в Япония показват, че тя се стреми да приеме стила на Украйна за водене на асиметрични действия. Според японския военен журналист Йошихиро Инаба новите способност ще принудят Китай да наблюдава много по-широка зона и повече платформи за изстрелване, което ще увеличи оперативната тежест върху Народноосвободителната му армия. Кристофър Хюз, професор по международна политика и японски изследвания в Университета на Уоруик, заяви че Япония разширява способностите си да възпира китайските военни операции около Източнокитайско море и първата островна верига. Той добави, че ракетите биха могли също така да осигурят на Токио възможността да поразява наземна военна инфраструктура, ако е необходимо, като същевременно допълнително интегрира новата доктрина на Япония за контраатаки с тази на САЩ. Военният анализатор Масаши Мурано от Института „Хъдсън“ обаче предупреди, че само ракети с голям обсег няма да са достатъчни. Според него Япония ще се нуждае и от устойчиви мрежи за разузнаване, наблюдение и комуникации, способни непрекъснато да проследяват движещи се военноморски цели.

Китай бързо отхвърли оценката на „Бялата книга“. В коментар, публикуван от държавната информационна агенция „Синхуа“, Пекин обвини Япония, че преувеличава регионалната заплаха за сигурността и представя законните отбранителни дейности на Китай като претекст за ускоряване на собственото военно натрупване. Агенцията подчертава, че разполагането на ракети за контраатака с голям обсег от страна на Токио, разширяването на възможностите за далечни удари, акцентът върху новите форми на война и усилията за укрепване на отбранителната индустриална база са доказателство за продължаваща военна експанзия на Япония.

В отговор на свързан въпрос, говорителят на китайското министерство на отбраната Чен Си, цитиран от „Глобал Таймс“ заяви, че „Бялата книга“ е изпълнена с фалшиви наративи. „Крадецът вика „Дръжте крадеца!“ – това е извинение за Япония да разхлаби ограниченията върху военната си експанзия. Изразяваме силно недоволство и твърдо противопоставяне на това. „Призоваваме японската страна да се замисли дълбоко върху историята си на агресия, да спре да подвежда японската общественост и международната общност и да се въздържа от по-нататъшно поемане по грешния път на ремилитаризация“, заяви той.

А според в. „Женмин Жибао“ новата доктрина разкрива подновените милитаристични амбиции на Япония. „Обвит в реториката на „мир“ и „отбрана“, документът се стреми да прикрие зловещия дневен ред на Япония за разширяване на военните способности и откъсване от дългогодишната ѝ изключително ориентирана към отбраната политика, отбелязва официалният партиен орган на ККП. Според изданието, „раздухвайки така наречената все по-тежка регионална среда за сигурност и предлагайки измислена китайска заплаха, документът не е нищо повече от политическа димна завеса, създадена от десните политици на Япония, за да разпалят тревогите за сигурността, да манипулират общественото мнение в страната и да намерят извинения за изграждане на армията си“. „Всъщност Япония е тази, която разпалва регионалното напрежение“, заключва „Женмин Жибао“.

التجربة أثارت غضب بيونغ يانغ ودفعتها للتلويح بالخيارات العسكرية .. طوكيو تطلق صاروخ توماهوك كجزء من اختبار بالذخيرة الحية نفذها في 29 يوليو الماضي pic.twitter.com/2fpFefLQWV — الحدث (@AlHadath) August 5, 2026

А руският вестник „Взгляд“ обръща внимание на друг аспект. „САЩ отслабват. Те все още са далеч от срив или отслабване до степен на безпомощност, но влиянието им намалява“. Това означава, че някой ще запълни получения политически вакуум. Подобни процеси рядко протичат без война. Междувременно милитаризацията на Япония се ускорява. Морските сили за самоотбрана ще бъдат много по-силни след няколко години, отколкото бяха преди десет. Ако САЩ воюват срещу Китай, Япония неизбежно ще участва като ключов съюзник на САЩ.

Северна Корея предупреди, че ще разгледа „допълнителни военни варианти“ в отговор на това, което нарече стремежа на Япония да се върне към положението на „държава – военнопрестъпник“, предаде южнокорейската агенция „Йонхап“. Изявлението на Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, която често говори от името на брат си, беше разпространено от севернокорейските държавни медии. Тя посочи последните действия на Япония като доказателство за по-широкия стремеж на Токио към военна експанзия.

„Япония, държава – военен престъпник, ускорява превръщането си във военна държава, възползвайки се от острата и променлива международна ситуация, в която глобалните геополитически конфликти и конфронтацията между блоковете се изострят“, заяви Ким в изявлението, публикувано от Корейската централна телеграфна агенция.

По-късно, в коментар, публикуван от КЦТА под заглавие „Японската „Бяла книга“ е насочена към повторно нахлуване и узаконяване на дейността на военната машина“, севернокорейски анализатор заяви, че в документа Япония „без основание е определила“ Северна Корея като най-голямото стратегическо предизвикателство, за да „оправдае безразсъдното си увеличаване на въоръженията“.