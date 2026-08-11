Историческо - Ливан премахна смъртното наказание

Л иванският парламент гласува днес за премахване на смъртното наказание, предаде ДПА.

Така Ливан стана първата арабска страна, където няма да бъдат издавани такива присъди. Смъртното наказание ще бъде заменено от доживотен затвор с полагане на изключително тежък принудителен труд.

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Малката средиземноморска държава наложи неофициално мораториум върху екзекуциите още през януари 2004 г. Въпреки това оттогава бяха издадени десетки смъртни присъди, които по-късно бяха спрени или заменени.

Мнозинството от 128-те ливански депутати гласуваха в полза на премахването на смъртното наказание, с изключение на парламентарния блок на "Хизбула".

Министърът на правосъдието Адел Насар, който присъстваше в парламента, нарече това "историческа стъпка" за страната.

Правозащитни организации, които призоваваха за формализиране на мораториума или за пълно премахване на смъртното наказание, също приветстваха вота. Рамзи Каис, отговарящ за Ливан в "Хюман Райтс Уоч", че Ливан "отбелязва окончателно скъсване с жестока присъда, която никога не бива да бъде налагана".

"Смъртното наказание е уникално със своята жестокост и окончателност и е белязано от произвол, предразсъдъци и грешки", каза той. Не е ясно как ще бъде прилаган "изключително тежкият принудителен труд", някои депутати заявиха, че условията на новото наказание все още не са ясни.

Да отпадне ли доживотната присъда без право на замяна?

Ливан има наказание "тежък труд", записано в закона и съдебните решения, но дори то рядко се прилага през последните години заради липсата на ресурси и капацитет в пренаселените затвори на страната. Премахването на смъртното наказание в Ливан идва в момент, когато парламентът обсъжда спорен закон за обща амнистия, най-големият от края на 15-годишната гражданска война през 1990 г., който може да намали присъдите или дори да освободи осъдени наркотрафиканти и членове на въоръжени групи, с някои изключения.

Членове на семействата на ливански войници и чиновници, убити или нападнати от ислямистки бойци, многократно са протестирали срещу закона, като някои казват, че са се надявали извършителите, убили техните близки, да бъдат екзекутирани, а не да получат намалени присъди.

Засега няма коментар от страна на "Хизбула" на историческото решение. Няма коментар и от разнообразните ислямски институции в Ливан, които смятат смъртното наказание за законно според Шериата.