Пожар пламна до Дъбрава, има засегнати къщи

Г олям пожар се разгоря в района на благоевградското село Дъбрава.
Ситуацията налага бързи действия, като на място вече са пренасочени екипи на пожарната, служители на горското стопанство и десетки местни доброволци, които се опитват да локализират огъня.
Голям пожар избухна в Благоевградско
Огънят е в близост до къщите в населеното място, като към този момент няма пострадали хора. Има шест засегнати къщи.
Това каза комисар Боян Кондуров – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград.
На място са пет пожарни автомобила. Действията по гасенето продължават.