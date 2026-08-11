Пожар пламна до Дъбрава, има засегнати къщи

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Г олям пожар се разгоря в района на благоевградското село Дъбрава.

Ситуацията налага бързи действия, като на място вече са пренасочени екипи на пожарната, служители на горското стопанство и десетки местни доброволци, които се опитват да локализират огъня.

Голям пожар избухна в Благоевградско

Огънят е в близост до къщите в населеното място, като към този момент няма пострадали хора. Има шест засегнати къщи.

Това каза комисар Боян Кондуров – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград.

На място са пет пожарни автомобила. Действията по гасенето продължават.