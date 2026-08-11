Д нес се навършват 30 години от смъртта на Ванга, къщата музей на пророчицата в Петрич отчита повишен интерес от страна на посетителите. Това съобщи пред БТА уредникът на музея Мария Таманова.

По думите ѝ всяка година на тази дата в Петрич пристигат много хора, които са се срещали лично с Ванга приживе. Те посещават дома, в който тя е живяла, за да отдадат почитта си, да си припомнят срещите с нея и да разкажат спомени и случки, свързани с пророчицата.

Къщата на Ванга отваря врати за посетители

Къщата в Петрич, в която Ванга е прекарала близо 50 години от живота си, е превърната в музей през 2008 г. Днес тя функционира като постоянна експозиция, в която са запазени части от дома и лични вещи на Ванга. Сред експонатите са и множество подаръци, оставени от хора, които са я посещавали и са искали да ѝ благодарят за оказаната им помощ.

В експозиционната зала към музея през август е представена и временна изложба, посветена на предстоящия празник Успение Богородично на 15 август. В нея са включени икони, гоблени и дърворезби с образа на Света Богородица.

Изложбата е подготвена като специален акцент за посетителите през този месец. Част от представените предмети са дарове, които хората са оставяли на Ванга в знак на благодарност. Този път вниманието е насочено не само към самите вещи, но и към посланията и историите, които стоят зад тях.

Върнаха личните вещи на Ванга на община Петрич

За първи път историите, свързани с част от предметите в експозицията, са поставени по-силно във фокуса на представянето. Така посетителите могат да научат повече за причините, поради които тези вещи са били подарявани на Ванга, както и за личното отношение на хората, които са се срещали с нея.

Мария Таманова посочва като особено значими за работата си думите на Ванга: „На искайте много не може да му платите цената“.