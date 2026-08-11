Жена е тежко ранена, повлече я струя от самолет

И талианска туристка е пострада сериозно в близост до летището на гръцкия остров Скиатос, след като беше повлечена от реактивната струя от двигателите на излитащ самолет, съобщава „Катимерини“.

При инцидента, станал вчера по обяд, 52-годишната жена е получила тежка черепно-мозъчна травма.

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Пострадалата първоначално е била откарана в здравния център на Скиатос, където лекарите са преценили, че травмите й са прекалено тежки за възможностите там и по-късно е била прехвърлена спешно по въздух в болницата в град Волос.

Властите разследват обстоятелствата, при които туристката се е озовала на опасното място.

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Инцидентът отново прави актуален въпросът за летището на Скиатос, което през последните години се превърна в популярна дестинация на любителите на т.нар. „плейн спотинг“ (plane spotting), т.е. наблюдаване и фотографиране на самолети от близо.

Специфичното разположение на летището позволява от определени точки да бъдат наблюдавани излитащи и кацащи самолети от съвсем малко разстояние. Това привлича много посетители от Гърция и от чужбина."

„Атракцията“ обаче крие сериозни рискове от реактивната струя на двигателите. Миналата година пак там пострада германска туристка. През 2022 г. британка получи черепно-мозъчна травма, докато наблюдаваше излитащ самолет от Скиатос.