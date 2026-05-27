България

ВСС прие оставката на Борислав Сарафов като директор на НСлС, спря му "златните" 20 заплати

Висшите магистрати приеха оставката с 8 гласа "за" и преназначиха Сарафов като редови следовател

27 май 2026, 11:28

Край на ерата "Сарафов" - как се стигна до оставката му
Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска
Наркотикът, който изкривява съзнанието: Какво представлява LSD
Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС
Развръзка с щастлив край: Намериха двете изчезнали деца във Варна
Обрат във времето: До 34° днес, но вижте откога започват градушки
Oбщината разкри незаконен град край Варна

В исшият съдебен съвет прие на подадената от Борислав Сарафов оставка като директор на Националната следствена служба (НСлС) и заместник на главния прокурор по разследването.

Темата влезе като извънредна точка в дневния ред на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събра на редовно заседание в сряда.

Висшите магистрати приеха оставката с 8 гласа "за" и преназначиха Сарафов като редови следовател.

Той няма да получи 20 заплати, защото не напуска системата, обясни Огнян Дамянов. 

Гергана Мутафова уточни, че имало отправен призив в парламента да не се допуска лице с дисциплинарно производство по подобие на Петьо Петров - Пепи Еврото да напусне системата с 20 заплати. Тя обясни, че двете хипотези не са еднакви.

Мутафова разясни, че срещу Сарафов няма образувано дисциплинарно производство. Имало заявление, че министърът ще обжалва отказа за образуване на дисциплинарно производство. И добави, че освен това Сарафов не напускал системата, така че нямало как да вземе 20 заплати, които се дават по закон на магистратите при напускане.  

Освен това в искането си за дисциплинарно производство министърът не говорел за освобождаване от съдебната система. 

Сарафов подаде оставка по-рано днес и в изявления обяви, че ще продължи като редови следовател в Националната следствена служба. Така се връщал към професията, от която започнала неговата кариера като магистрат. 

Сарафов на два пъти оглавяваше Националната следствена служба (НСлС). Първо беше избран през 2017 г.  и преизбран през 2022 г. По закон шефът на националното следствие е и зам.-главен прокурор по разследването. Преди да бъде избран за директор на НСлС също беше зам.-главен прокурор, каквато длъжност заемаше от 2013 г. 

Иван Демерджиев

„Цялата „сарафовщина“ си дава сметка, че губи сила“: Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов

България Преди 7 минути

„Ние искаме реална промяна, а не смяна на имената“, заяви министърът, след като Прокурорската колегия на ВСС прие предсрочното освобождаване на магистрата

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

България Преди 10 минути

Политическите реакции след оставката на Сарафов не закъсняха, като партиите в НС поискаха ускорен избор на нов ВСС и редовен главен прокурор

"Живот на един клик: Какво губим по пътя?": Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

Любопитно Преди 1 час

В новия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс по тези теми разсъждават психотерапевтът Велислава Донкина и водещата Лора Инджова

Тайната на заплатите пада: Какво ще се промени за работници и работодатели

България Преди 1 час

Най-голямата промяна ще бъде при служителя, коментират експерти

"Просто го остави да умре!" Семейството на Матю Пери обвини асистента на актьора за смъртта му

Свят Преди 1 час

Сестрите и майката на покойния актьор от „Приятели“ Матю Пери споделиха съкрушителни разкрития преди произнасянето на присъдата на личния му асистент Кенет Ивамаса. Те обвиниха служителя в жестоко предателство, лъжи и съучастие в смъртта на звездата

НАСА чертае граници на Луната: Започна изграждането на първата постоянна база

Любопитно Преди 1 час

НАСА планира „Артемис III“ за средата на 2027 г., като кацането на двама астронавти на Луната ще последва още през 2028 г.

Путин е на ръба: Скритите пукнатини в режима в Кремъл

Свят Преди 1 час

Дори ако в Русия и Украйна настъпи мир при условия, приемливи за Кремъл, щетите, които вече са нанесени върху геополитическото положение на Русия, ще останат. Тази война се оказа гигантска геополитическа грешка

Откриха мъртъв мъж в къща, полицията задържа млада жена и домакина

България Преди 1 час

Престъплението е извършено в софийското село Ямна

Дженифър Лопес прикова погледите в Лос Анджелис и се събра с важен мъж от миналото си

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес прикова погледите в Лос Анджелис на премиерата на новата романтична комедия на Netflix „Служебен романс“. Актрисата заложи на вечния холивудски блясък, а вечерта донесе и емоционална среща с неин колега от култовия биографичен филм „Селена“

Белгия изпраща миночистач в Средиземно море

Свят Преди 2 часа

Корабът може да участва в операция на НАТО за разчистване на Ормузкия проток

ММА клетка в Белия дом? Невижданото зрелище, което Тръмп вдига пред Овалния кабинет

Свят Преди 2 часа

Събитието, наречено „UFC Freedom Fights 250“ (Битки на свободата на UFC 250), ще се проведе на 14 юни – което съвпада с рождения ден на президента и Деня на знамето

Петима младежи се удавиха по време на рекордна гореща вълна във Великобритания

Свят Преди 2 часа

Докато температурите на острова счупиха исторически рекорди с над 35°C, спасителите предупреждават за смъртоносен шок от все още студените води

Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция „Митници“

България Преди 2 часа

Георги Господинов поема пункта „Капитан Андреево“

Любопитно Преди 2 часа

Рапърът окупира девет от десетте места в Топ 10 за сингли с песни от новия си албум и изпревари Майкъл Джексън. Дрейк стана и първият изпълнител в 70-годишната история на „Билборд 200“, заел едновременно първите три места с три различни албума

