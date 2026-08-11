Голямата компания отблизо – първите впечатления на стажантите във Vivacom

К ак изглежда голяма телекомуникационна компания през очите на млад човек, който за първи път става част от реална бизнес среда? За четирима участници в Лятната стажантска програма на Vivacom отговорът се крие в ежедневните задачи, доверието на колегите и възможността още от началото да видят как личният им принос се вписва в работата на екипа.

Тази година в 23-тото издание на програмата се включиха 55 млади таланти, избрани измежду близо 1800 кандидати. Още през първите седмици те започват работа по реални проекти и се запознават отблизо с процесите и корпоративната култура на компанията.

Преди началото очакванията са различни. Някои от стажантите търсят възможност да проверят дали избраната професионална посока е подходяща за тях. Други искат да приложат наученото в университета, да видят как се вземат решения в голяма организация или да разберат какво стои зад реализацията на един проект. Общото впечатление след първите седмици обаче е, че ролята на стажанта не остава встрани от същинската работа.

За Даниел Цветанов стажът в дирекция „ИТ Инфраструктура и услуги“ променя представата за работата в голяма организация, защото му дава пряка видимост към начина, по който тя функционира, и към предизвикателствата в ежедневната работа. Именно възможността да погледнеш отвъд теорията според него е една от най-големите ползи. На човек, който се колебае дали да кандидатства, той би препоръчал да опита, за да разбере дали иска да се развива в съответната сфера. Стажът си определя като „приятно изживяване“ заради баланса между задачите и свободата самостоятелно да учиш и надграждаш знанията си.

Очакванията на Ивет Цветкова са свързани с работа по реални проекти и активно участие в подготовката и изпълнението на инициативите от Лятната стажантска програма. Като част от дирекция „Управление на човешкия капитал“, три месеца след началото на своя стаж тя вече координира програмата и работи заедно с колегите от екипа „Привличане на таланти и бизнес партньори“. Приятно я изненадва отношението в екипа – още от самото начало тя се чувства приета и равноправна част от общата работа.

Думата, с която Ивет определя стажа си, е „предизвикателство“. Като студент по маркетинг и връзки с обществеността тя не е очаквала професионалният ѝ път да я отведе към екип по човешки ресурси. Днес работата ѝ включва координация на събития, инициативи и 54 стажанти. „Всеки ден ме очаква нещо ново, а това искрено ме зарежда с положителни емоции“, споделя тя.

За Ния Георгиева първите седмици в дирекция „Информационни технологии“ са интензивен урок по организация, отговорност и адаптивност. За краткото време в компанията тя се научава да подрежда задачите си, да спазва срокове и да усвоява нова информация бързо и ефективно. Предизвикателствата са част от ежедневието ѝ и могат да бъдат свързани както с непозната терминология, така и с намирането на правилен подход към конкретен проблем или ситуация. Затова нейната дума за стажа е „приключение“ – възможност постепенно да опознава корпоративната среда и собствените си силни страни.

Реалните проекти са в центъра и на работния ден на Красимир Ласков, който е част от дирекция „Продукти и услуги“. За него е особено ценно, че всяка задача започва с ясно обяснение на целта и на начина, по който неговият принос помага на екипа. След това получава конкретна обратна връзка, която му показва как да се развива и как да действа занапред. Красимир оценява и приятелската атмосфера, в която се чувства приет и спокоен да задава въпроси. Той описва стажа си като „полезен“ – не само за автобиографията, а като опит, който развива умения и носи знания с дългосрочна стойност.

За да направи преживяването още по-пълноценно, тази година Vivacom надгражда програмата с нови обучения и формати. Още в началото стажантите преминават през продуктово обучение и обучение по бизнес етикет, както и през подробно запознаване с услугите и устройствата на компанията. Участниците ще се включат в Creative Day - новият формат на петъчните презентации на стажантите, както и в 360-градусова инициатива, чрез която ще проследят взаимодействието между различните дирекции и ролята на всеки екип за общия резултат. Програмата включва още среща с главния изпълнителен директор Асен Великов и доброволческа инициатива, която ще обедини стажантите около обща кауза.

Само няколко седмици след началото четирите различни гледни точки на участниците се срещат в един общ извод – най-ценният стаж не показва само как се изпълняват задачи. Той дава възможност на младите хора да задават въпроси, да правят първите си професионални стъпки с подкрепа и да видят как знанията им могат реално да допринесат за постигане на целите на компанията.