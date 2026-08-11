Чудотворна Хавайска икона на Пресвета Богородица само на 13 август подарък с вестник „Телеграф“

Ч итателите на „Телеграф“ ще получат с броя този четвъртък специален подарък – чудотворна Хавайска икона на Пресвета Богородица, която последните дни обикаля България и е очаквана от хиляди миряни в страната.

Иконата е с размер А 4 и ще бъде вложена в средата на вестника. Може да я поставите на видно място у дома и в офиса за здраве и закрила.

Източник: Телеграф

На гърба има текст с кратка история, интересна и важна информация за иконата.

Подаръкът е част от поредицата „Отечество“ на изданието и продължение на иконите, подарени на читателите на „Телеграф“ последните години.

Източник: Телеграф

На 13 август в броя ще излезе и специалното седмично приложение „Златно време“, очаквано от хилядите читатели.

И още в броя - много кръстословици, интересни игри, специални ребуси, судоку, забавни задачи, вицове и др.