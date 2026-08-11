Отстраниха 27-килограмов тумор от жена в София

Л екари от УМБАЛ „Александровска“ са извършили сложна шестчасова операция, при която от коремната кухина на 60-годишна жена е отстранен тумор с тегло 27 килограма, съобщиха от лечебното заведение.

Жената постъпила в Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия - Първа хирургия на болницата заради тежест и болки в тялото, както и силно увеличена коремна обиколка. По думите ѝ първите оплаквания са започнали още през 2022 г., когато забелязала, че коремът ѝ постепенно нараства.

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Пациентката първоначално не потърсила медицинска помощ заради страх от оперативна интервенция. През следващите години обаче формацията продължила да нараства и достигнала гигантски размери.

Туморът е заемал пространството от таза до диафрагмата. Отстраняването му е извършено от екип, включващ хирурзите проф. Атанас Йонков, проф. Димитър Буланов, д-р Пламен Петков, д-р Янислав Митков и д-р Иванка Танева, уролога проф. Красимир Янев и анестезиолога доц. Йорданка Ямакова, началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение.

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Операцията е била особено сложна заради големите размери на формацията и срастването ѝ с околните структури и органи. Въпреки това следоперативният период е преминал без усложнения.

Пациентката е изписана от болницата в добро общо състояние.