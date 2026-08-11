Пожарът от взривения склад с боеприпаси пламна отново

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П ожарът, избухнал след взрив в склад за боеприпаси край Белица вчера, се разгоря отново, като огънят настъпваше в посока на село Свирци, преди да бъде овладян.

Това съобщиха пред БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово.

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От полицията допълниха, че към мястото, на което се разпространява огънят, пътуват два екипа от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и един - от Държавно горско стопанство.

Предстои обезвреждане на установени опасни взривни вещества в района на взривения склад, съобщи по-рано днес на брифинг старши комисар Илиян Иванов, директор на Областната дирекция на МВР в Габрово.

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Той посочи, че днес се очаква отрядът за обезвреждане към МВР да предприеме действия за установяване на опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят впоследствие. Към момента има данни за един такъв боеприпас, който предстои да бъде обезвреден на място.

„Не е задължително обезвреждането да бъде извършено след изтичането на 24 часа от инцидента или от последния взрив“, уточни Иванов. Той посочи, че вчера служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) са извършили обследване и обход на терена, включително на мястото на взрива, за да се установи обстановката.

Припомняме, че вчера след взрив в склад на фирма „ЕМКО“ ООД край тревненското село Белица избухна пожар от излетелите отломки в района.