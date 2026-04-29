Прокурорската колегия на ВСС върна на Янкулов искането за дисциплинарно производство срещу Сарафов

Магистратите искат министърът да уточни длъжността му, както и да приложи всички доказателства по сигнала на Теодора Георгиева

Обновена преди 38 минути / 29 април 2026, 07:00
Кабинетът "Гюров" закрива държавната верига "Магазин за хората"

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поиска служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов да направи допълнения към предложението му за образуване на дисциплинарно производство срещу заместник-главния прокурор Борислав Сарафов.

Колегията иска от министъра да посочи длъжността на лицето, за което се прави предложението, както и да предостави допълнителни данни по отношение една от точките в него. От колегията уточниха, че при неизпълнение на указанията предложението му няма да бъде разгледано. Министърът има едноседмичен срок за отстраняване на твърдените нередности.

Пред медиите Андрей Янкулов посочи, че ще прецени какво да прави от гледна точка на това кое е "най-удачното поведение". "Твърдя, че няма такива нередности, дали ще ги отстраня или не, ще преценя какво да направя", добави той. По първите два пункта от предложението давностният срок за образуване на дисциплинарно производство е на своя финал, обясни министърът.

Според него няма проблем в това, че при внасяне на предложението му Сарафов е и.ф. главен прокурор, а към момента не е. Вторият пункт, по който колегията има критики, е във връзка със сигнала на прокурор Теодора Георгиева, като според тях е необходимо да се приложат доказателства за фактите. Янкулов обясни обаче, че не се позовава на сигнала, за да доказва дисциплинарни нарушения на Сарафов, а на прессъобщението на прокуратурата и документите към него относно прокурор Георгиева.

Министърът обясни, че ако "нередностите" сочени от Прокурорската колегия бъдат отстранени, тогава тепърва ще се вземе решение дали да се образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов.

Андрей Янкулов също така каза, че няма предложение да остане на поста министър на правосъдието и не очаква да има. 

Предложението на министъра спрямо и.ф. главен прокурор към онзи момент Борислав Сарафов бе направено в края на март. В него са залегнали пет обстоятелства. Янкулов подчертава, че действията и бездействията на фактически изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов представляват сериозни дисциплинарни нарушения, за които следва да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност. 

На 22 април Борислав Сарафов оттегли съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор в изявление, публикувано на сайта на прокуратурата. Същия ден Прокурорската колегия на ВСС определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Сарафов за срок от шест месеца. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

 

Източник: БТА/Константин Костов    
