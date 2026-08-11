Колко хора ще засегне новото правило за трудовия стаж при работа на 4 часа

Над 179 000 души работят по трудов договор на 4 часа дневно, показват данните на НАП, поискани след споровете около новото изчисляване на трудовия стаж.

179 073 души работят по 4 часа дневно по един трудов договор. Това показват данни на Националната агенция за приходите, предоставени от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в отговор на парламентарен въпрос.

Числото е важно заради една от най-оспорваните промени в Кодекса на труда, приета със Закона за държавния бюджет за 2026 г. От 2027 г. трудовият стаж на работещите на непълно работно време ще се изчислява пропорционално на работното им време. При 4-часов трудов договор една година работа вече ще се зачита за 6 месеца трудов стаж вместо за 12.

Именно заради тази промяна възникна спор колко хора реално ще бъдат засегнати и какво ще бъде отражението върху други трудови права.

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Промяната предизвика сериозна съпротива

Още при обсъждането на текстовете омбудсманът Велислава Делчева предупреди, че става дума за съществена промяна в начина, по който се изчислява трудовият стаж, и възрази срещу прокарването ѝ през преходните и заключителните разпоредби на бюджетния закон.

Според нея новият режим ще засегне хора, за които непълното работно време често не е въпрос на избор – родители на малки деца, хора с увреждания, лица, които се грижат за близки, учащи се и други групи.

Срещу промяната се обявиха и КНСБ и КТ „Подкрепа“. Общото им възражение е, че по-малкият признат трудов стаж може да има отражение и върху други права, които зависят от него.

КТ „Подкрепа“ посочва конкретно платения отпуск, допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, необходимия стаж за заемане на определени длъжности, някои обезщетения и социални придобивки.

От синдиката критикуват и начина, по който измененията са приети – без отделно широко обществено обсъждане и достатъчна оценка на последиците за работещите на непълно работно време.

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КНСБ поиска намесата на омбудсмана

След приемането на спорните текстове КНСБ поиска от омбудсмана да използва правомощията си и да сезира Конституционния съд.

Делчева вече беше изразила критична позиция по темата, а след искането на синдиката действително отнесе въпроса до Конституционния съд.

Така спорът премина от синдикални и политически възражения към оспорване на самата конституционосъобразност на промените.

Депутатите поискаха да се види колко хора ще бъдат засегнати

На този фон депутатите Десислава Танева, Илиана Жекова и Валентин Милушев от ГЕРБ-СДС отправят парламентарен въпрос до социалния министър.

В него те изрично посочват, че целта е да се установят последствията от приетите промени за хората и искат информация колко лица работят на непълно работно време.

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Така се стига и до новата справка на НАП.

Най-много са хората на 4 часа

Данните за юни 2026 г. показват, че сред хората с един трудов договор на непълно работно време най-голямата група е именно тази на 4-часов работен ден.

Разпределението е:

1 час дневно – 9 631 души

2 часа – 51 588 души

3 часа – 5 638 души

4 часа – 179 073 души

5 часа – 8 620 души

6 часа – 34 504 души

7 часа – 25 072 души

Общо това са 314 126 души, наети по един трудов договор на непълно работно време.

Само работещите на 4 часа са повече от половината от всички в тази справка.

И още близо 60 000 допълнителни договора за 4 часа

Отделно НАП отчита и работещите по допълнителен трудов договор.

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И при тях най-голямата група отново е на 4 часа – 59 296 договора.

За 2 часа са отчетени 39 328 договора, за 1 час – 15 501, за 3 часа – 6 062, за 6 часа – 1 703, за 7 часа – 819, а за 5 часа – 816.

Тези числа не трябва да се събират механично с първата група като отделни хора, тъй като при допълнителния договор едно лице може да има и друго трудово правоотношение.

Новите данни показват мащаба на спора

До момента дебатът около промяната беше основно за принципа – дали е справедливо трудовият стаж при непълно работно време да се изчислява пропорционално и какво ще бъде отражението върху други трудови права.

Отговорът на социалния министър вече показва и мащаба на групата. Само хората на 4-часов трудов договор са 179 073, а общо работещите по един договор на непълно работно време в предоставената справка са над 314 000.

Така става ясно защо промяната предизвиква толкова сериозен спор между синдикати, омбудсман и част от политическите сили – тя засяга значителна група работещи, а не единични случаи.

Наталия Ефремова Източник: БТА

Ефремова: Промяната цели да изсветли заетостта

Социалният министър Наталия Ефремова защитава промяната с аргумента, че тя цели по-ясно разграничение между трудовия и осигурителния стаж и ограничаване на фиктивните 4-часови договори, зад които реално се работи на пълен ден.

По думите ѝ част от работещите погрешно смятат, че щом 4-часовият им работен ден се зачита като пълен ден трудов стаж, това автоматично им носи същите осигурителни права. Ефремова посочва, че именно това разграничение трябва да стане по-ясно.

Тя отхвърля твърденията, че целта е да бъдат ощетени работещите, и определя мярката като начин за защита на хората и за изсветляване на заетостта.

„Очакваме тази мярка да доведе до изсветляване на заетостта. Хората ще осъзнаят, че трудовите им договори не са правилно оформени и ще могат да поискат от работодателя си да бъдат отразени реалните часове, които работят“, казва Ефремова.

Според нея има случаи, при които служители са назначени формално на 4 часа, но реално работят повече, което води и до по-нисък осигурителен доход и съответно по-ниски обезщетения при болнични и други осигурителни права.

Ефремова признава, че сред работещите на непълно работно време има майки, студенти и хора с увреждания, но подчертава, че тази форма на заетост не се използва само от уязвими групи. По думите ѝ има и хора, които работят по два договора на 4 часа, както и случаи, при които реалното работно време е по-дълго от записаното в договора.