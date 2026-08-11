България

Убийството в Пловдив: Експерти предупреждават за опасна саморазправа, подтикната от социалните мрежи

Експерти говорят за саморазправа, подражание и липса на реакция от институциите

11 август 2026, 09:25
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  • Убийството в Пловдив отново постави въпроса за саморазправата: Според Михаил Екимджиев и криминалисти т.нар. „лов на педофили“ в социалните мрежи създава опасен модел, при който млади хора си присвояват ролята на полиция, прокуратура и съд.
  • Експерти виждат организиран модел на насилие: Тихомир Безлов посочва сходства с руски неонацистки практики - фалшиви профили, примамване, заснемане и насилие. Според него групата в Пловдив е действала по предварително изграден алгоритъм и е търсила морално оправдание за агресията.
  • Имало е сигнали за проблемната група: Експертите подчертават отговорността на родители, училища и институции, като според Безлов групата не е „паднала от небето“ - имало е признаци и опити за вербуване на други деца. Според криминалиста Иван Славов липсват достатъчно ефективни механизми за реакция и работа с проблемни ученици.

Историята на „ловците на педофили” и кога се прекрачва границата

Случаят с убийството в Пловдив предизвика шок и обществено възмущение, а появилите се в социалните мрежи снимки и видеа от насилието поставиха отново въпроса докъде може да стигне самоуправството, когато институциите не реагират навреме.

„Преди всичко - съболезнования на близките на Георги. И срам, че всички ние сме отговорни, всички ние като общество, за това, което се случва“. Това обясни в ефира на NOVA  адвокатът и правозащитник Михаил Екимджиев.

По думите му зад конкретния случай стоят много фактори, които не могат да бъдат анализирани за няколко минути. В същото време обаче има процеси, които се развиват от години и според него обществото и институциите не са реагирали достатъчно категорично.

Екимджиев постави акцент върху т.нар. „лов на педофили“ в социалните мрежи и върху публичното поведение на инфлуенсъри, които си присвояват ролята на разследващи и правораздаващи органи. „Вместо този човек да бъде спрян от институциите, да бъде наказан, институциите си сътрудничат с него, журналисти го хвалят“, коментира адвокатът.

Според него това създава опасен модел за подражание сред младите хора. „Какво пречи в главите на тези незрели момчета и момичета, когато имат светъл пример - почти на тяхната възраст, успешен, с много последователи, харесван от журналисти? Защо и те да не правят това „добро“, за което той е хвален?“, попита адвокатът. 

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Той припомни, че когато човек сам си присвои правото да определя кой е престъпник и кой трябва да бъде наказан, се стига до пълно подменяне на ролята на държавата. „Когато вземеш правото в свои ръце, ти определяш кой е педофил, кой е хомосексуалист. Ти си прокурор, съдия и съдебен изпълнител“, подчерта той. 

Според адвоката именно затова съществува съдебната система - за да установява фактите и вината по законов ред: „Затова са измислени тези скучни, дълги, според някои безсмислени процеси - първа, втора, трета инстанция, десетки съдебни заседания, за да установяват истината“.

Той свързва проблема и с начина, по който обществото възприема жестокостта. И отхвърли лесното обяснение, че извършителите просто са „изроди“ или „садисти“. „Когато в главата дори на едно цивилизовано, културно общество, на образовани хора, влезе такъв пъклен модел и те бъдат убедени, че ако са жестоки по този начин, те са добри граждани, че изпълняват гражданския си дълг - виждате какво става“, подчерта той. 

По думите му  трябва да се изследва и поведението на хората, които са били на място, но не са се намесили или са заснемали случващото се. Въпреки това адвокатът предупреди, че правната оценка трябва да бъде направена от разследващите органи и съда, а не от общественото мнение.

Защо млади хора в България се занимават с неща, които нямат нищо общо с техния живот. Т.н. „лов на педофили” се превърна в мода през последните години. Тази мода показва тревожни тенденции в обществото – липса на уважение към институциите и нарастващо усещане за безнаказаност. Едни млади хора се разпореждат с някои неща в обществото, при това грубо и с насилие. Това каза криминалистът Иван Славов в ефира на NOVA.

„Дори от мои ученици съм чувал, че искат да се занимават с такива неща. Едва ги разубедих”, каза той, като припомни, че преподава и в училище. Славов посочи, че при такива прояви по принцип става дума за нормални ученици, които се водят от тренда в социалните мрежи. Криминалистът уточни, че става дума за видеата на Ален Симеонов, които са популярни след младите и на които те подражават.

Славов посочи, че „и сега има аплодисменти за групата”, която участва в жестокото убийство и че има хора, подкрепящи техните действия.

Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията посочи, че „Ален Симеонов е усилвател на един типичен руски неонацист - т.нар. Тесак, който е лежал в затвора в Русия за насилие”. Експертът посочи, че има информация, че групата около Максим Марцинкевич – Тесак е убила около 30 души. Безлов подчерта, че тийнейджърите от случая в Пловдив са позирали на снимките, които изтекоха в публичното пространство, точно с характерния вдигнат свит палец, който е знак на руснака. И отбеляза, че на снимките има и нацисткия орел. „В интервютата на Ален той съвсем ясно казва, че създава организацията си в чест на Тесак”, каза още експертът. И уточни, че при действията на младежите от Пловдив „има ясен алгоритъм на Тесак – примамване с фалшив профил, заснемане, насилие”.

Безлов подчерта, че „ловът на педофили” е по-скоро потребност тези деца да извършат насилие, те търсят морален аргумент за действията си”.

Славов е на мнение, че полицията си върши работата, когато става дума за педофилия. Според него проблемът е, че някои от тези случаи се премълчават, а в други ситуации се злоупотребява - особено в училищната среда. Той е на мнение, че проблемът при случаи с педофили в съда – „когато делата тръгнат да се мотаят, да се точат, раздават се пари под масата”. Криминалистът обаче беше категоричен, че това не е основание младите хора да търсят саморазправа. „Обикновено т.нар. "лов на педофили" е популярен сред ученици, които имат потребността да изразяват диващината си”, каза още той. И акцентира на това, че Ален Симеонов е събирал около себе си хора с такъв профил.

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Криминалистът каза още, че младежите от случая в Пловдив не само не са опитали да прикрият действията си, но дори са се похвалили с тях. „Това означава, че за тях, това, което са сторили, е все едно да размажеш хлебарка. Т.е. човекът, който са убили по такъв начин заедно, за тях не представлява човешко същество. Тези деца са промити мозъци”, каза още Славов.

Криминалистът беше категоричен, че родителите носят голяма отговорност за това, което се случва с децата им. Безлов допълни, че когато има проблемни семейства, трябва да реагират институциите.

Безлов каза още за убийството в Пловдив, че „престъплението е било планирано, но най-неочакваното за мен беше този един час изтезание – публична екзекуция”.

Славов беше категоричен, че опитите тези действия да се прехвърлят върху музиката, която са слушали, са „глупости”. Той заяви, че родителите са можели да усетят тези нагласи у децата си, като подчерта, че училището също е фактор, който може да повлияе. „В тази възраст младежите както се поддават на манипулации, така са и манипулативни. Особено момичетата на 16-17-годишна възраст са изкусни лъжкини и манипулаторки”, обясни още криминалистът. И даде следния пример - родителите понякога изобщо не знаят, че дъщерите им ходят с предизвикателно облекло и грим на училище, защото тези деца не излизат така от вкъщи, но се гримират и преобличат след това.

Безлов каза още, че групата, участвала в насилието и убийството на мъжа, е доста странна - децата са от различни училищата, дори едно от тях е от друг град. "Те са се опитвали да вербуват и други деца, които са им отказвали. Изглежда е било публично ясно, че това е една особена група, имало е и сигнали в училищата, че има проблем. Т.е. имало е симптоми, тази група не е "паднала от небето". Въпросът е колко дълго е съществувала и можело ли е да се реагира", каза още експертът.

Славов обясни, че учителите в училище "са абсолютно безправни", затова трябва да се промени законодателството, за да има лостове да се действа срещу такива деца. Той допълни, че сега ученици рядко се изключват от училище, а само се преместват в друго, родителите дори прибягват до адвокати. Също така отбеляза, че при преместването на ученици с противообществени прояви  от едно в друго училище не е разрешено да се подава информация за това какви са били техните действия. По този начин такъв ученик продължава да прави същото, което е правел и преди, допълни още той.

Безлов също подчерта още, че няма специализирани училища, в които да се работи с проблемни ученици.

Източник: NOVA    
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