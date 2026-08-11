Удариха кораб край Йемен, има жертви

Т оварен кораб беше ударен от неизвестен снаряд близо до протока Баб ел-Мандеб край южното крайбрежие на Йемен, загинаха шестима души.

„Информацията е, че товарен кораб в южната част на Червено море е бил ударен от неизвестен снаряд, в резултат на което има жертви“, посочват от британската Служба за морски търговски операции

Хутите атакуваха товарен кораб, плаващ към Варна

„По предварителни данни сред жертвите са четирима членове на екипажа – трима пакистански и един индонезийски гражданин, както и двама военнослужещи от 2-ра военноморска бригада“, посочват от бреговата охрана.

Сред 10-те ранени са седем членове на екипажа, двама служители на бреговата охрана и един военнослужещ. По-рано транспортното министерство на Йемен съобщи за четирима загинали и четирима ранени.

Бреговата охрана уточни, че загубите сред силите за сигурност са причинени от втори ракетен удар на хутите, извършен по време на евакуацията на екипажа.

Хутите са изстреляли три балистични ракети по йеменския търговски кораб.

Бунтовниците са изстреляли и ракета срещу спасителните екипи, опитващи се да достигнат до плавателния съд.

Районът около протока Баб ел-Мандеб и южната част на Червено море е една от най-напрегнатите и стратегически важни морски зони в света, през която преминава значителна част от глобалния търговски трафик, включително жизненоважни доставки на петрол и втечнен газ между Азия, Близкия изток и Европа.

Напрежението в региона се ескалира рязко от края на 2023 г., когато подкрепяното от Иран йеменско движение на хутите започна системни атаки с дронове, балистични и противокорабни ракети срещу международни плавателни съдове. Първоначално хутите обосноваваха действията си като солидарност с палестинците в ивицата Газа, насочвайки се към кораби със свързаност с Израел или неговите съюзници, но впоследствие нападенията засегнаха широк спектър от търговски плавателни съдове без пряка връзка с конфликта.

В отговор на зачестилите инциденти САЩ, Великобритания и редица партньорски държави разгърнаха международни военни мисии за защита на корабоплаването и започнаха периодични въздушни удари по хутите на територията на Йемен. Въпреки това рискът остава изключително висок, което принуди редица големи глобални транспортни компании да пренасочат флотилията си по значително по-дългия и скъп маршрут около Африка през Нос Добра надежда. Това продължава да оказва сериозен натиск върху световната търговия, увеличавайки разходите за транспорт и застраховки, докато цивилните екипажи в района са изложени на постоянна опасност.

Хутите атакуваха два саудитски петролни танкера в Червено море

Миналия месец хутите обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, след като бомбардировка на летището в Сана на 13 юли попречи на кацането на ирански самолет, превозващ делегация, завръщаща се от Иран.

Данни на Kpler показват, че износът на саудитски суров петрол през Баб ел Мандеб е нараснал осемкратно на годишна база между март и юли 2026 г. заради войната на САЩ с Иран, която блокира Ормузкия проток от другата страна на Арабския полуостров. Само през юни по този маршрут са преминали близо 100 милиона барела саудитски петрол.