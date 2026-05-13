Прокурорската колегия на ВСС решава за дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разглежда предложението за дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, който подаде оставка на 22 април.

Искането за дисциплинарна мярка е внесено от бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Предложението вече веднъж не беше разгледано от кадровия орган.

Прокурорската колегия обсъжда Сарафов и Русинова

По време на днешното заседание Прокурорската колегия размести дневния ред, като точката за Сарафов и ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова беше оставена за края на заседанието.

Причината е отсъствието на настоящия министър на правосъдието Николай Найденов, когото членовете на колегията са решили да изчакат.

Янкулов предлага ВСС да освободи Сарафов за дисциплинарни нарушения

Според мотивите на Андрей Янкулов, Емилия Русинова е нарушила етичния кодекс на българските прокурори заради пътувания в чужбина в компанията на Петьо Петров, известен като Петьо Еврото.

По отношение на Борислав Сарафов са посочени пет основания за дисциплинарна проверка. Сред тях са негови публични изявления по случая „Петрохан“ още в началото на разследването, липса на действия по разследване срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, както и позицията на прокуратурата по тълкуването на Върховния касационен съд относно мандата на изпълняващия функциите главен прокурор.

Андрей Янкулов: Нарушенията на Сарафов са комплексни

В началото на заседанието Прокурорската колегия отложи и избора на нови административни ръководители в съдебната система. Решението беше взето още преди Народното събрание да приеме мораториум върху назначенията от настоящия състав на ВСС.