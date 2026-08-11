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Българка даде шанс за живот на трима в Германия

От Министерството на здравеопазването и ИАМН изразяват своята най-дълбока признателност и поклон пред близките на починалата жена

Николай Киров Николай Киров

11 август 2026, 17:00
Българка даде шанс за живот на трима в Германия
Източник: БТА

Б лизките на жена в мозъчна смърт дадоха възможност за живот на трима пациенти.Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ (ИАМН).

На 10 август в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов“ е идентифициран потенциален донор - 44-годишна жена. Процесът по установяване на мозъчната смърт и цялостната медицинска подготовка за донорство са реализирани успешно от д-р Мина Вапирева.

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Поради медицински контраиндикации и липса на подходящ реципиент, благодарение на партньорството с мрежата на "Евротрансплант", шанс за живот ще получат трима реципиенти - в Университетската болница в Есен, Германия и в Университетската болница Хамбург-Епендорф в Хамбург, Германия.

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От Министерството на здравеопазването и ИАМН изразяват своята най-дълбока признателност и поклон пред близките на починалата жена. Благодарност изказват и към екипите на болница "Н. И. Пирогов“ и на Центъра за спешна медицинска помощ - София, както и на Министерството на вътрешните работи и ръководството на летище "Васил Левски“ в София за осигуряването на бърз и безпрепятствен въздушен транспорт. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Десислава Пеева    
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