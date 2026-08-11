Украйна предаде на САЩ план за край на войната с Русия

У краинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение, че Украйна е предала на американските преговарящи своите предложения за план за прекратяване на войната с Русия.

„Предадохме нашите предложения на американската страна“, заяви Зеленски. Според него САЩ могат да помогнат на Украйна да укрепи отбраната си, особено противовъздушната, както и да окажат допълнителен натиск върху Русия, за да промени плановете си и да се насочи към прекратяване на войната, вместо към нейното продължаване.

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Зеленски подчерта, че според данни на украинското военно разузнаване Русия подготвя нова мобилизация след парламентарните избори през есента.

По думите му плановете на руското ръководство включват създаването на впечатление, че руското общество подкрепя продължаването на войната. Като аргумент Зеленски посочи, че всички партии, допуснати до изборите, се обявяват против мира.

Украинският президент твърди, че непосредствено след изборите Русия планира допълнителна мобилизация на няколкостотин хиляди души до края на годината. Според представената от него информация още толкова руснаци може да бъдат мобилизирани през следващата година. Това би било в допълнение към наборниците, за които руските власти се опитват да осигурят служба по договор.

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Зеленски добави, че Украйна се подготвя да затрудни максимално изпълнението на тези планове. Украинското военно разузнаване и специалните служби вече са получили конкретни задачи във връзка с подготовката за евентуалната нова мобилизация в Русия.