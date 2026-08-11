Използваме ChatGPT, но готови ли сме наистина да работим с AI?

И зкуственият интелект вече е част от ежедневната работа. Истинското предимство обаче не е достъпът до поредния инструмент, а умението да го превърнем в по-бързи решения, по-добри процеси и реални резултати.

AI вече е в работата ни. Уменията обаче изостават

Пишем имейли с ChatGPT, търсим идеи, обобщаваме документи и генерираме текстове. Това е полезно начало, но не означава, че умеем да работим с AI. Реалното умение започва, когато можем да формулираме точната задача, да проверим резултата, да анализираме информация и да превърнем отделните действия в работещ процес.

Проучване на Съвместния изследователски център на Европейската комисия сред 70 316 работещи във всички 27 държави от ЕС показва, че 30% вече използват AI в работата си. Най-честото приложение обаче остава писането на текстове – 65% от случаите. Това показва, че за много хора AI все още е предимно чат асистент, а не част от цялостен начин на работа.

За хората, които искат да направят следващата крачка, SoftUni AI създава структуриран път от първия prompt до реалното внедряване на AI в професионални и бизнес процеси.

Разгледай програмата AI Fundamentals и възможностите за записване.

Източник: SoftUni AI

Да използваш инструмент не е същото като да решаваш проблеми с него

AI грамотността не се изчерпва с познаването на ChatGPT. Тя означава да избереш правилния инструмент, да зададеш контекст, да оцениш достоверността на отговора и да разбереш кога е необходима човешка проверка.

За финансист това може да бъде по-бърз анализ на таблици и отчети. За HR специалист – обработване на обратна връзка и документи. За маркетолог – създаване, адаптиране и анализ на съдържание. За мениджър или предприемач – откриване на процеси, които могат да бъдат автоматизирани, и вземане на по-информирани решения.

Точно затова AI Fundamentals не е кратък курс за един инструмент. Това е програма от 7 последователни практически курса, които изграждат цялостна система от умения: prompt engineering, анализ на данни, бизнес внедряване, автоматизация, създаване на визуално, видео и аудио съдържание, самостоятелно учене, сигурност и регулации. Вместо фрагментирани знания участниците преминават през логичен път от основите до реалното приложение на AI.

От амбиция към реално професионално предимство

Програмата е за хора, които не искат просто да следят AI тенденциите, а да ги превърнат в свое предимство. Подходяща е за работещи професионалисти, мениджъри, предприемачи и специалисти в маркетинга, HR, финансите и администрацията. Не се изисква технически опит.

След обучението участниците ще могат да структурират сложни задачи, да анализират документи и данни, да създават съдържание, да изграждат автоматизации и персонализирани чатботове, да внедряват AI в различни бизнес функции и да управляват рисковете, свързани със сигурността, личните данни и регулациите.

„Целта на СофтУни не е да учим хората просто да използват поредния AI инструмент. Искаме да изграждаме мислещи професионалисти, които разбират какво правят, оценяват критично резултатите и използват AI, за да работят по-бързо и ефективно“, споделя Светлин Наков.

Практика, подкрепа и доказан интерес

Всеки курс завършва с практически проект. Участниците получават помощ от ментор, доживотен достъп до лекциите и ресурсите и възможност за държавно признато удостоверение, валидно в Европейския съюз. Обученията в модула са преминати от 11 795 курсисти, а средната оценка е 5.6 от 6.

Записването за цялата програма предлага 39% по-ниска цена спрямо отделното преминаване на курсовете. Възможно е и плащане на месечни вноски с право на прекратяване по всяко време.

AI няма да остане допълнително умение за малка група специалисти. За амбициозните професионалисти той се превръща в нов стандарт за работа – и в предимство, което се изгражда с практика, а не със случайни prompts.

Разгледай обучението и виж как може да ти помогне в твоя личен и професионален план.