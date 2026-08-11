България

АЕЦ "Козлодуй" с превантивни мерки заради нивото на река Дунав, блоковете работят по график

Екипите следят денонощно нивото на реката и почистват съоръженията за охлаждащата вода

11 август 2026, 15:50
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К ъм 13:00 часа на 11 август двата блока на АЕЦ "Козлодуй“ продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство. Екипите на атомната централа работят денонощно за осигуряване на безопасната експлоатация на съоръженията.

Петрова: Няма опасност от спиране на АЕЦ "Козлодуй"

Предприети са всички технически и организационни мерки, в рамките на възможностите, за обезпечаване работата на бреговете помпени станции, осигуряващи необходимите водни количества към циркулационните помпени станции, както и към системите за техническа вода за охлаждане, съобщават от пресцентъра на атомната електроцентрала.

Дунав пресъхва: Румъния предупреждава за критична ситуация край АЕЦ "Черна вода"

Независимо от предприетите действия, към днешна дата обстоятелствата продължават да изискват повишено внимание и постоянен мониторинг на техническите възможности на съоръженията.

Тъжният Дунав в плен на сушата: Историческо пресъхване от Унгария до България (ГАЛЕРИЯ)
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Унгария река дунав
Унгария река дунав
Унгария река дунав
Унгария река дунав

За да се осигури оптимално количество на постъпващата вода, се извършва почистване на каналите от река Дунав към бреговата помпена станция. Следи се работата на бреговите помпи, като дебитът се регулира чрез промяна на ъгъла на работните лопатки. При необходимост се изработват решения за подобряване и оптимизиране на работата на помпите.

АЕЦ "Черна вода" в Румъния има капацитет да работи още девет дни

Подържа се максимално ниво на всички резервоари с водни разтвори, обезпечаващи нормалната работа на блоковете и съоръженията. Превантивно се почистват всички топлообменници, работещи с дунавска вода, с цел поддържане на пълната им ефективност.

Към настоящия момент прогнозата за тенденцията на нивото на Дунав за следващите няколко дни е към застой.

Румъния пренасочва част от Дунав, за да спаси АЕЦ "Черна вода"

Министерство на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ "Козлодуй“, Националната електрическа компания и Електроенергийния системен оператор и предприема всички необходими действия за гарантиране на сигурността на доставките и безпроблемното функциониране на електроенергийната система.

Източник: Фокус    
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