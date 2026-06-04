Андрей Янкулов: Изборът за ВСС не трябва да бъде заключен само в Парламента

О сновното при процедурата за избор на членове на ВСС от парламентарната квота е да не бъде заключена само и единствено в Парламента. Това заяви бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. По думите му е важно дали наистина ще има политическа воля за това парламентарната квота да не бъде проводник на тясно партийни интереси, съобщава NOVA.

„Дадени са първоначални заявки от новото управляващо мнозинство, че има намерение избора за този състав на ВСС да се проведе по по-различен начин от този, който сме наблюдавали до момента, но дали ще стане така предстои да видим на база на това, което ще се развие през идните месеци”, посочи Янкулов.

Бившият служебен правосъден министър заяви, че първият етап е приемането на промените в Закона за съдебната власт, които минаха на първо четене и сега предстои да бъдат финализирани в Парламента. „По това как ще изглежда този закон ще можем донякъде да видим посоката на действие на управляващите и намеренията им за това как ще се проведе самият избор”, заяви той.

Янкулов очерта важността на предварителната оценка на професионалните качества на кандидатите при избора на парламентарната квота. „Важно е преди самия избор да се изследва и имотното състояние на кандидатите, защото оттам често могат да се идентифицират проблеми с конкретните личности”, посочи Янкулов.

„Другата страна на избора е как самите магистрати ще подходят”, допълни той. По думите му е получен позитивен знак в тази насока от една декларация на прокурори и следователи, които апелират основно към хората от системата да не бъдат подвластни при своя избор на каквито и да е влияния.

По отношение на глобата на Петьо Петров-Еврото Янкулов посочи, че това решение до голяма степен е било очаквано. „Основният проблем на тези наказателни дела е, че нямаше как да се очаква от Прокуратурата, за която има толкова много данни, че върховете ѝ са набъркани в тези мрежи, да се разследва сама”, заяви той.

„Това са шумни случаи, но всеки си даде сметка, че по този канален ред на наказателните разследвания няма какво да се случи. Тук трябва да се мисли за някакви извънредни мерки”, каза Янкулов, визирайки извънредно законодателство под формата, на което тези случаи да могат да бъдат разгледани по различен път от каналния.

Той коментира и скандала с „незаконния град” в местността „Баба Алино” край Варна. „Мисля, че този казус е едно доста добро олицетворение на това какво представлява институционалната среда в България и как множество институции с най-различни правомощия, които често се преплитат, не могат да реагират адекватно на един такъв случай”, посочи той и допълни, че със сигурност това не е прецедент относно незаконно строителство.

„Проблемите са на доста нива, но за да се идентифицират къде са най-големите от тях и коя институция или длъжностни лица би трябвало да понесат отговорност, трябва да се изследва целия този проблем и да се познава в детайли документацията около него. На база на откъслечна информация, която се предоставя, е трудно да се определи къде точно са най-големите проблеми”, коментира още Янкулов.