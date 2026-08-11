Изнасилвания, електрошок, побои, екзекуции - военнопленници на Русия свидетелстват в ООН

Н а неформално заседание на Съвета за сигурност на ООН бивши украински военнопленници и представители на украинските власти обвиниха Русия в системни изтезания и малтретиране на украински военнопленници и цивилни задържани. По думите им задържаните са били подлагани на побои, електрошокове, сексуално насилие и други форми на физическо и психическо насилие, а хиляди украинци все още се намират в руски плен, предава „Ройтерс“.

Русия отхвърли обвиненията. Заместник-представителят на страната в ООН Мария Заболоцкая ги определи като част от „дезинформационна кампания“. Тя на свой ред заяви, че руски военнопленници в Украйна са били подлагани на „мъчения, унижение и морално и физическо насилие“.

ООН: Украински военнопленници са изтезавани с месеци от руснаци

Един от свидетелите пред ООН - Хуан Алберто Левя Гарсия, който все още е в украинската армия, разказа за 1183 дни, прекарани в руски плен. По думите му той е бил подлаган на различни форми на насилие, включително ежедневни побои, електрошокове, тежки физически упражнения при ниски температури и сексуално насилие. Гарсия заяви, че тези действия са били използвани с цел да бъдат пленниците психически пречупени.

„Да... Бях измъчван, всичко, което можете да си представите и може да нарани и унизи човек. Всичко, което ви дойде на ум, не само словесно, физическо насилие, ежедневни побоища, токови удари, леден студ... сексуално насилие. Всичко, което може да се приложи към човек, за да го сломят психически. Всичко това беше приложено към мен и повечето ми другари,“ заяви Гарсия.

Насъскани кучета, сексуално насилие: Как Русия и Украйна измъчват пленници

Той каза още, че двама негови приятели са били пребити до смърт в центрове за задържане в Донецка област. По думите му пленниците са били държани в пренаселени помещения при лоши условия, като почти всички военнопленници са страдали от дизентерия, а много от тях са гладували.

Гарсия, който е с кубински баща, заяви, че е бил допълнително набелязван от охраната заради латиноамериканското си име. По думите му той е бил обвиняван, че е „наемник и американски шпионин“.

Пред ООН говори и кримскотатарската активистка Ления Умерова, освободена при размяна на затворници през 2024 г. Тя разказа, че е била задържана, докато се е опитвала да посети тежко болния си баща в Крим. По думите ѝ след това е била преместена през седем различни центъра за задържане, което тя определя като „въртележка от репресии“.

Представителят на украинския Координационен щаб по въпросите на военнопленниците Олег Гушин заяви, че украински затворници са били убивани и измъчвани. Според него украинските власти са идентифицирали повече от 300 места за задържане в Русия и на окупирани от Русия украински територии. Той посочи, че над 9000 украинци са били върнати чрез размени, но хиляди все още остават в плен.

Шарже д'аферът на Украйна Володимир Павличенко призова за засилване на международния натиск и търсене на отговорност за отношението към украинските затворници.

На заседанието говори и помощник-генералният секретар на ООН по правата на човека Клаудия Фуентес Хулио. Тя заяви, че наблюдението на ООН показва продължаващи „широко разпространени и систематични“ изтезания и малтретиране на украински военнопленници и цивилни задържани от руските власти, включително сексуално насилие.

Изтезания и малтретиране: Руски и украински пленници разказват

Според данните на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека от февруари 2022 г. са документирани екзекуциите на 129 украински военнопленници в началото на пленничеството им. ООН е документирала и смъртта на 48 души в резултат на изтезания, отказ на медицинска помощ или други нечовешки условия на задържане.

Фуентес Хулио посочи, че над 95% от интервюираните украински военнопленници са съобщили за изтезания или малтретиране. Тя каза, че повече от половината съобщават и за сексуално насилие, включително „изнасилване, групово изнасилване, побой, докато са голи, удари по гениталиите, електрошокове по гениталиите и зърната и унизително отношение от сексуален характер“.

По данни на ООН сред описаните методи на насилие са още тежки побои с палки, тежки колани и дървени предмети, нападения с кучета и симулирани екзекуции.

Фуентес Хулио уточни, че ООН е документирала и случаи на малтретиране на руски и граждани на трети страни военнопленници, задържани от Украйна. По думите ѝ обаче нарушенията са в „коренно различен мащаб“. Около половината от интервюираните руски и други чуждестранни военнопленници са съобщили за малтретиране, но само в началото на пленничеството.