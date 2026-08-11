Разкриха куриозната причина за гафа със съобщението за смъртта на крал Чарлз III

Б ританска радиостанция, която погрешно излъчи преждевременни съобщения за смъртта на крал Чарлз III през май, е нарушила стандартите за радиоразпръскване, съобщи медийният регулатор на страната Ofcom.

На 19 май Radio Caroline излъчва три предварително записани съобщения, твърдящи, че 77-годишният монарх е починал. Инцидентът става по време на „Шоуто на Бари Марш“. От Ofcom съобщиха, че са получили две жалби за съобщенията, които са прекъснали редовната музикална програма.

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В третото съобщение радиостанцията заявява, че „новинарските медии“ са потвърдили кончината на крал Чарлз. След това в ефир е пуснат националният химн, преди едно от съобщенията да бъде повторено отново. Последвали около 16 минути пълна тишина в ефир, се казва в доклада на регулатора, цитиран от People .

След минутите мълчание редовната програма била възстановена. Водещият се извинил на слушателите около 30 минути след гафа, потвърждавайки, че крал Чарлз е жив и здрав.

„Току-що ме информираха, че малко по-рано по погрешка сме пуснали някаква информация. Аз самият не я чух, но тя е невярна, става дума за технически проблем и, разбира се, се извиняваме“, казал водещият в ефир.

В своя бюлетин Ofcom посочва, че определя ситуацията като нарушение на две правила от Кодекса за излъчване:

„Новините, под каквато и да е форма, трябва да се съобщават с необходимата точност и да се представят с дължимата безпристрастност“.

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„Значителните грешки в новините обикновено трябва да бъдат признати и коригирани в ефир бързо. Поправките трябва да бъдат подходящо насрочени...“, се допълва в съобщението.

Как се е стигнало до гафа?

От Radio Caroline, което излъчва основно музика от 60-те години до днес, обясниха, че по време на инцидента шоуто на водещия се е излъчвало дистанционно от друго място. В същото време служител извършвал поддръжка на студиен компютър и открил трите файла, подготвени предварително в случай на смърт на краля.

„Тези файлове са придружени от набор от строги инструкции към водещите и мениджърите, които трябва да се следват преди излъчване. Но от любопитство служителят пуснал файловете, което прекъснало дистанционния поток на водещия и ги е изпратило директно в ефир“, гласи бюлетинът на Ofcom.

След като служителят осъзнал какво е направил, спрял файловете и напуснал офиса. Водещият на предаването, който по това време провеждал телефонен разговор, отначало не забелязал какво се съобщава. Когато разбрал, че в ефир върви погрешна програма, той се свързал с инженера на станцията, който вече разследвал случая. Малко след това превключили обратно към редовната програма.

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От Radio Caroline заявиха пред Ofcom, че са приели въпроса изключително сериозно и екипът е действал възможно най-бързо, за да поднесе извиненията в рамките на 30 минути.

Служителят, пуснал файловете, е бил порицан и впоследствие се е извинил, съобщават от радиостанцията. За да се избегнат бъдещи инциденти, критичните записи вече се съхраняват на външен хард диск, а целият персонал е бил преминал повторен инструктаж за процедурите при извънредни ситуации.