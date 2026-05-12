Правната комисия в НС подкрепи на първо четене промените в Закона за съдебната власт

Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от

Катастрофата на

Константин Проданов: КЗК ще може да забранява необосновано високи цени

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Д епутатите от временната правна комисия в парламента подкрепиха на първо четене и трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, свързани със съдебната реформа. Вносители на предложенията са „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Прогресивна България“.

Законопроектите на ПП и ДБ бяха подкрепени от мнозинството в комисията, като против гласуваха само двама депутати от ДПС. Проектът на „Прогресивна България“ получи подкрепата на 23 народни представители.

Какво предвиждат предложенията

Проектът на „Прогресивна България“, публикуван на сайта на парламента в понеделник, предлага нови правила за работа и избор на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Сред основните идеи е настоящият състав на ВСС, чийто мандат е изтекъл, да не може да назначава административни ръководители в съдебната система до избирането на нов състав. Според вносителите сегашният кадрови орган е с изтекъл мандат и не следва да взема дългосрочни кадрови решения.

Пред NOVA представляващият ВСС Боян Магдалинчев предупреди, че подобни ограничения могат да доведат до сериозни затруднения в системата.

По думите му съществува риск съдебната власт да се превърне в „система от изпълняващи функциите“, тъй като в близко време изтичат мандатите на 26 от общо 28 окръжни съдии в страната.

Нови правила за избор на ръководители

Предложенията включват и промени в начина, по който се проверяват професионалните и нравствените качества на кандидатите за ключови позиции в съдебната власт, сред които главният прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Според текстовете Пленумът на ВСС, а не отделните Съдийска и Прокурорска колегия, трябва да определя временно изпълняващите функциите председател на ВАС и главен прокурор.

Проектът предвижда още след изтичането на мандата на изборните членове на ВСС Пленумът и двете колегии да не могат да приемат решения, които засягат пряко организацията и независимостта на съдебната система за период, по-дълъг от една година след изтичането на мандата им.

Ограничения за ВСС и професионалните колегии

Сред ограниченията, предложени в законопроекта, са забрани за:

  • определяне и промяна на броя и съдебните райони на съдилища и прокуратури;
  • създаване на нови и закриване на действащи съдебни органи;
  • определяне броя на магистратите;
  • приемане на правилници и подзаконови нормативни актове;
  • одобряване на етични кодекси.

Професионалните колегии на ВСС също няма да могат да назначават, повишават и преместват магистрати, да провеждат конкурси и да избират свои председатели.

В законопроекта обаче е предвидена и възможност тези ограничения да бъдат преодолявани „при обоснована необходимост и по изключение“, ако бъде застрашено нормалното функциониране на съдебната система.

Прекратяване на конкурси и ограничения за бивши ръководители

Според предложенията започналите процедури и конкурси за избор на административни ръководители в съдебната система ще бъдат прекратени след влизането на закона в сила.

Проектът предвижда още бивши председатели на върховните съдилища, главни прокурори и техните заместници, както и лица, изпълнявали тези функции повече от шест месеца, да не могат да бъдат избирани за членове на ВСС.

Според вносителите целта е да се предотврати повторното назначаване на едни и същи лица на ръководни позиции в съдебната власт.

Промени при избора на нов ВСС

Предлага се изборът на нов ВСС да се провежда само с хартиени бюлетини, като изборни секции да бъдат разкрити във всички окръжни съдилища.

Кандидатите за членове на съвета ще трябва да имат поне 15 години юридически стаж.

За кандидатите от парламентарната квота и за съдебните инспектори Народното събрание ще трябва да приеме специални правила за установяване на високите професионални и нравствени качества.

Постоянна парламентарна комисия ще има право да изисква информация, да извършва проверки и да установява обстоятелства, свързани с кандидатите. Държавните и общинските органи, както и физически и юридически лица, ще бъдат задължени да оказват съдействие.

Временни ръководители на ВАС и прокуратурата

Предложените промени предвиждат в едномесечен срок след влизането им в сила Пленумът на ВСС да избере временно изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд и временно изпълняващ длъжността главен прокурор.

Според текстовете главният прокурор ще може и предсрочно да прекратява правомощията на временно назначени ръководители преди изтичането на шестмесечния им мандат.

Източник: БГНЕС    
Снимката е илюстративна

Уроците на Аржентина: Може ли „Хантата“ да бъде следващата пандемия

Свят Преди 12 минути

Експертите по инфекциозни болести казват, че предаването на хантавирус от човек на човек изисква обмен на големи капчици слюнка, което означава, че само продължителен контакт със заразен човек вероятно би довел до инфекция

.

САЩ преговарят за три нови военни бази в Гренландия

Свят Преди 40 минути

Преговорите между САЩ и Дания (чиято полуавтономна територия е Гренландия) са се засилили през последните месеци

Прокурорската колегия обсъжда Сарафов и Русинова

Прокурорската колегия обсъжда Сарафов и Русинова

България Преди 57 минути

Кадровиците в съдебната власт ще разгледат предложението на Андрей Янкулов за производства и наказания

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

България Преди 1 час

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Любопитно Преди 1 час

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Любопитно Преди 1 час

Проучвания потвърждават, че лекото потупване по специфични точки от тялото може значително да намали тревожността и да подобри психичното здраве

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Техеран вече разглежда района като стратегическа зона

Музика и доброта в един глас: Емоционален благотворителен концерт на Мирослав Илич в НДК

Музика и доброта в един глас: Емоционален благотворителен концерт на Мирослав Илич в НДК

Любопитно Преди 1 час

"Затворена Европа“: ЕС издаде стотици хиляди визи на руснаци през 2025 година

"Затворена Европа“: ЕС издаде стотици хиляди визи на руснаци през 2025 година

Свят Преди 1 час

Това е парадокс, който предизвиква все по-голямо недоволство в коридорите на Европейския парламент

Ефектът „Whimsy“: Защо поколението Z избра капризната жизнерадост пред отчаянието?

Ефектът „Whimsy“: Защо поколението Z избра капризната жизнерадост пред отчаянието?

Любопитно Преди 1 час

Младите хора от Gen Z се борят с масови съкращения, икономически застой и инфлация, която изяжда покупателната им способност

Снимката е илюстративна

Изчезнали туристи бяха открити мъртви и прегърнати след изригване на вулкан

Свят Преди 1 час

Двама сингапурци загинаха прегърнати под каменни отломки на индонезийския остров Халмахера; жертвите са пренебрегнали забраната за изкачване на вулкана Дуконо заедно с група от още 20 души

Айлийн Уанг

Шпионски скандал в САЩ: Коя е американска кметица, която подаде оставка и призна, че е таен агент на Китай

Свят Преди 2 часа

Бившата кметица на Аркадия се съгласи да се признае за виновна за участие в нелегална операция за чуждестранно влияние и разпространение на пропаганда, дирижирана от Пекин

Ще се оттегли ли Киър Стармър от поста премиер на Великобритания?

Стармър: Няма да се оттегля от поста премиер на Великобритания

Свят Преди 2 часа

Междувременно британският вестник "Телеграф" съобщи, че още петима членове на кабинета са призовали Стармър да подаде оставка

Русия обяви край на примирието с Украйна

Русия обяви край на примирието с Украйна

Свят Преди 2 часа

Противовъздушната отбрана на Москва съобщи за активни действия през последното денонощие

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Технологии Преди 2 часа

Специалисти на Google обявиха, че са предотвратили първата мащабна хакерска атака, която използва изкуствен интелект, за да постигне целите си и да атакува уязвими устройства и системи преди те да получат нужните софтуерни ъпдейти за защита

"Булгаргаз" предлага по-ниска цена на природния газ за юни

"Булгаргаз" предлага с 1% по-ниска цена на природния газ за юни

Теми в развитие Преди 2 часа

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението

