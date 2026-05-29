ВАС предупреди за риск от институционална криза при ограничения на ВСС

П о искане на Народното събрание Пленумът на съдиите от Върховния административен съд прие днес становище по предложените изменения в Закона за съдебната власт.

Върховните магистрати изразяват принципна подкрепа за част от законодателните предложения, насочени към ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат, включително по отношение на възможността за избор на т.нар. „тримата големи“ в съдебната власт. Следва да се търси баланс между легитимната необходимост и институционалния вакуум (криза) относно изтеклия мандат на членовете на ВСС и Инспектората.

Историческият опит в други европейски държави показва, че рисковете от прекомерно ограничаване на правомощията на административния орган на съдебната власт с изтекъл мандат са довеждали до продължителна институционална криза, при която десетки съдебни позиции остават вакантни, а разглеждането на дела се забавя значително. Това води до задълбочаване на кризата в системата и до продължителни негативни последици.

Пленумът изразява позиция, че приоритет трябва да бъдат бързи избори на членове на ВСС и Инспекторат, при спазване на принципите на равнопоставеност, предвидимост, честност и достъп на всички съдии от цялата страна до изборните урни. Съдиите от ВАС подкрепят хартиените бюлетини.

Върховните магистрати изразяват резерви по отношение на предложението за въвеждане на двойно мнозинство и различна тежест на гласовете на отделни категории членове на ВСС, тъй като считат че има противоречие с Конституцията.

Пълното становище на Пленума на съдиите от Върховния административен съд ще бъде изпратено на Народното събрание.