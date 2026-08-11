Задържаха варненец за блудство с момче в Своге

М ъж на 45 години от Варна е привлечен като обвиняем за престъпление, извършено спрямо непълнолетно лице на територията на община Своге.
По случая са събрани достатъчно доказателства за виновността на мъжа, съобщават от Районната прокуратура в Костинброд.
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Според обвинението на 5 август 2026 г. мъжът е извършил действия за полово удовлетворение с непълнолетно лице от същия пол, като е използвал заплашване.
С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.
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За престъплението, за което е привлечен като обвиняем, законът предвижда наказание от пет до дванадесет години лишаване от свобода.