Задържаха варненец за блудство с момче в Своге

М ъж на 45 години от Варна е привлечен като обвиняем за престъпление, извършено спрямо непълнолетно лице на територията на община Своге.

По случая са събрани достатъчно доказателства за виновността на мъжа, съобщават от Районната прокуратура в Костинброд.

Арестуваха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетна

Според обвинението на 5 август 2026 г. мъжът е извършил действия за полово удовлетворение с непълнолетно лице от същия пол, като е използвал заплашване.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Рецидивист на 24 г. блудствал с 12-годишно дете във Варна

За престъплението, за което е привлечен като обвиняем, законът предвижда наказание от пет до дванадесет години лишаване от свобода.