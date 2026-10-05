Все повече млади българи заминават да учат в чужбина

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Броят на българските ученици и студенти, които заминават да учат в чужбина, расте с 9%, съобщи NOVA. Сред предпочитаните дестинации тази година се откроява Испания.

Нидерландия остава на първо място с 32% от кандидатите, а Испания е втора с 16%. Там тази година висшето си образование ще започнат два пъти повече български младежи. Голям интерес има и към Австрия, Германия, Великобритания и Франция, а Белгия привлича с по-ниската си годишна такса, посочва Кристина Божилова, управител на агенция за образование в чужбина.

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Николай Стоянов от години проучва възможностите за обучение навън за сина си Иван. За него са важни доброто образование и среда, в която и останалите студенти искат да се развиват, защото това създава добра конкуренция между тях. Решението вече е взето. Иван, който от години се състезава по математика, избира Италия, за да бъде по-близо до България. Той смята, че в чужбина възможностите за реализация са повече и са постижими.

Калина също търси по-международна среда, в която да натрупа опит, знания и контакти. Тя обаче има и план да се върне и да приложи наученото у нас.

Държавата плаща сериозни суми на българи от чужбина, за да се върнат

Освен бизнесът, икономиката, компютърните и инженерните науки, расте интересът към правото и психологията. Все по-често изборът е комбинация от образование, бюджет, държава и бъдеща реализация.

Положителна тенденция от последните 4–5 години е, че голяма част от заминалите да учат в чужбина се връщат в България, отбелязва Божилова.