България

Все повече млади българи заминават да учат в чужбина

Нидерландия и Испания са най-търсени, а в Испания тази година ще започнат да учат двойно повече български младежи

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

5 октомври 2026, 13:36
МВР с информация за бомбените заплахи: Имейлите идват от ЕС и Латинска Америка

МВР с информация за бомбените заплахи: Имейлите идват от ЕС и Латинска Америка
На нивото на световния елит: Представиха новите стипендианти на програмата EXPLORER

На нивото на световния елит: Представиха новите стипендианти на програмата EXPLORER
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуираха служители, полиция проверява сгради

Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуираха служители, полиция проверява сгради
Марио Бакалов анализира инфарктния инцидент на борда на Flydubai

Марио Бакалов анализира инфарктния инцидент на борда на Flydubai
Пътна полиция с акция в цялата страна, за какво ще следят

Пътна полиция с акция в цялата страна, за какво ще следят
Прелетелият през фонтана в Горна Оряховица: С близо 2 промила, без книжка и с досие в полицията

Прелетелият през фонтана в Горна Оряховица: С близо 2 промила, без книжка и с досие в полицията
Връщаме онлайн покупки с два клика: Въвеждат задължителен бутон „Откажи се от договора“

Връщаме онлайн покупки с два клика: Въвеждат задължителен бутон „Откажи се от договора“
Акция в пловдивска болница: Разследват предполагаемо източване на средства от НЗОК

Акция в пловдивска болница: Разследват предполагаемо източване на средства от НЗОК

Броят на българските ученици и студенти, които заминават да учат в чужбина, расте с 9%, съобщи NOVA. Сред предпочитаните дестинации тази година се откроява Испания.

Нидерландия остава на първо място с 32% от кандидатите, а Испания е втора с 16%. Там тази година висшето си образование ще започнат два пъти повече български младежи. Голям интерес има и към Австрия, Германия, Великобритания и Франция, а Белгия привлича с по-ниската си годишна такса, посочва Кристина Божилова, управител на агенция за образование в чужбина.

БезГранично: Защо Полша се превърна в хит сред българските студенти

Николай Стоянов от години проучва възможностите за обучение навън за сина си Иван. За него са важни доброто образование и среда, в която и останалите студенти искат да се развиват, защото това създава добра конкуренция между тях. Решението вече е взето. Иван, който от години се състезава по математика, избира Италия, за да бъде по-близо до България. Той смята, че в чужбина възможностите за реализация са повече и са постижими.

Калина също търси по-международна среда, в която да натрупа опит, знания и контакти. Тя обаче има и план да се върне и да приложи наученото у нас.

Държавата плаща сериозни суми на българи от чужбина, за да се върнат

Освен бизнесът, икономиката, компютърните и инженерните науки, расте интересът към правото и психологията. Все по-често изборът е комбинация от образование, бюджет, държава и бъдеща реализация.

Положителна тенденция от последните 4–5 години е, че голяма част от заминалите да учат в чужбина се връщат в България, отбелязва Божилова.

Редактор: Маргарита Костадинова
образование в чужбина български студенти висше образование студентска мобилност Нидерландия Испания кариерна реализация избор на университет завръщане в България международна среда
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Отведоха за разпит декана на Медицинския факултет на МУ в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова

Отведоха за разпит декана на Медицинския факултет на МУ в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова

Зашеметяваща на 54: София Вергара обра погледите в Париж с прилепнала кожена рокля

Зашеметяваща на 54: София Вергара обра погледите в Париж с прилепнала кожена рокля

Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Обрат около смъртта на Мазонакис: Откриха пропофол в токсикологичните изследвания

Обрат около смъртта на Мазонакис: Откриха пропофол в токсикологичните изследвания

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
BYD Sealion 7 e на лов за едра европейска плячка

BYD Sealion 7 e на лов за едра европейска плячка

carmarket.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 1 ден
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 1 ден
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Граната откъсна ръката на ученик при протест във Франция

Граната откъсна ръката на ученик при протест във Франция

Свят Преди 27 минути

Правителството се опитва да отговори на исканията на учениците

Почина легендарният треньор по лека атлетика Злати Иванов

Почина легендарният треньор по лека атлетика Злати Иванов

България Преди 47 минути

Легендарният специалист Злати Иванов си отиде от този свят на 83-годишна възраст в Сливен

„Буквално се изпари“: Забавният начин, по който Ан Хатауей обяви, че слиза от сцената

„Буквално се изпари“: Забавният начин, по който Ан Хатауей обяви, че слиза от сцената

Любопитно Преди 53 минути

След като участва в цели пет филмови премиери през 2026 година, актрисата Ан Хатауей обяви, че слиза от сцената. Тя публикува забавно видео в социалните мрежи, с което официално постави началото на своята заслужена почивка от светлината на прожекторите

ЕК с тежко признание за младите в Европа

ЕК с тежко признание за младите в Европа

Свят Преди 55 минути

Нито една държава от ЕС не постига целта в областта на четенето или науката

,

Диета срещу депресия: Какво се случва с мозъка, когато спрем чипсовете и полуфабрикатите

Любопитно Преди 1 час

Проучване показва, че намаляването на пакетираните храни и готовите ястия води до забележимо подобряване на симптомите при хора с депресия

Крие ли Русия огнище на чума: Дария Шипилова ли е нулевият пациент

Крие ли Русия огнище на чума: Дария Шипилова ли е нулевият пациент

Свят Преди 1 час

Изследовател чупи епруветка. Заразява се от смъртоносното ѝ съдържание. Заобикаля сигурността и умира в обществена болница. След това изпадналото в паника правителство се опитва да го потули, докато се бори да предотврати епидемия. Това се случва. Наистина. В Русия

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Свят Преди 1 час

Румънските власти следят ситуацията и продължават спасителната операция в района

Българите купуват по-малко жилища, а собственият дом излиза все по-скъпо

Българите купуват по-малко жилища, а собственият дом излиза все по-скъпо

Парите ни Преди 1 час

Сделките у нас падат с 18,1% за година, а разходите за покупка, ремонт и поддръжка на жилище скачат с 11,7%

,

Искал да се вреже в „Бен Гурион“: Оманският пилот от „Флайдубай“ готвел атентата от години

Свят Преди 2 часа

Оманският пилот Хамам ал Хамами признал пред разследващите, че е започнал работа във „Флайдубай“ с цел да извърши атентат, като планирал да вреже самолета със 170 пътници в летище „Бен Гурион“ край Тел Авив

Започнаха имунизациите срещу COVID-19 и грип: Кои са приоритетните групи

Започнаха имунизациите срещу COVID-19 и грип: Кои са приоритетните групи

Свят Преди 2 часа

Осигурени са актуализирани ваксини срещу коронавируса и назални противогрипни ваксини за деца, инжекционните противогрипни ваксини ще бъдат доставени най-вероятно до края на октомври

Спрете тези храни: 5 продукта, които увеличават риска от деменция

Спрете тези храни: 5 продукта, които увеличават риска от деменция

Любопитно Преди 2 часа

Не можем да избегнем остаряването, най-големият рисков фактор за деменция е напредването на възрастта, но това не означава, че сме безсилни да я спрем. Имаме контрол върху редица фактори, които могат да намалят риска или да забавят деменцията. А именно - нашата диета

Индустрията у нас поскъпва двойно спрямо ЕС

Индустрията у нас поскъпва двойно спрямо ЕС

Парите ни Преди 2 часа

Цените на производител скачат с 16,8% за година, а само за август – с 3,3%. Какво означава това за бизнеса и потребителите?

„Без паника, мамо и тате!“: Експерт обяснява как родителският страх влияе на децата

„Без паника, мамо и тате!“: Експерт обяснява как родителският страх влияе на децата

Любопитно Преди 2 часа

По темата в „Доктор Здраве с Мария“ говори д-р Арпи Анжилиан Масихи - логопед и асистент в катедра Логопедия на СУ „ Св. Климент Орхидски“

Шишков отрече директорът на „Автомагистрали“ да е подал оставка заради мантинелите

Шишков отрече директорът на „Автомагистрали“ да е подал оставка заради мантинелите

България Преди 2 часа

"Няма конфликт, Иван Кунев напусна по лични причини, заяви регионалният министър

Последен танц за Гения: Незабравимите мигове, с които Меси пренаписа футболната история

Последен танц за Гения: Незабравимите мигове, с които Меси пренаписа футболната история

Любопитно Преди 2 часа

Сбогуването на 39-годишния гений с националния отбор слага край на кариера от над 20 години. Припомняме си най-великите му мигове - от анонимността през 2004 г. до триумфа със световната титла в Катар

Русия твърди, че Украйна е ударила два обекта в Запорожката АЕЦ

Русия твърди, че Украйна е ударила два обекта в Запорожката АЕЦ

Свят Преди 2 часа

Според Москва мишени на атаката са били лаборатория и обект за преработка на радиоактивни отпадъци

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Защо приятелствата между жените се променят след 30

Edna.bg

Дори с 5 бавачки, Ким Кардашиян се чувства сама: Неизказаната истина за майчинството

Edna.bg

Задържаха началника на Клиниката по ревматология в пловдивската болница „Св. Георги“

Nova.bg

Температурите падат до -2 градуса: Жълт код за слана в почти цяла България

Nova.bg