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Поколението Z масово напуска университета, за да се върне при мама и тати

Някои първокурсници от поколението Z вече са решили, само броени седмици след началото на есенния семестър, да напуснат университетските си кампуси, да се върнат у дома и да преминат към онлайн обучение

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 октомври 2026, 12:24
Поколението Z масово напуска университета, за да се върне при мама и тати
Източник: iStock/GettyImages

Н якои първокурсници от поколението Z вече са решили, само броени седмици след началото на есенния семестър, да напуснат университетските си кампуси, да се върнат у дома и да преминат към онлайн обучение.

Други се отказват напълно от обучението си в много ранен етап, съобщава американското издание The New York Post.

В скорошен сегмент от предаването „Outnumbered“ съводещите по Fox News обсъдиха тенденцията млади студенти да се отказват от живота в кампуса и да се връщат у дома, заявявайки, че търсят самата диплома, а не „преживяването в колежа“.

Онлайн реакциите към това противоречиво и набиращо популярност решение са много разнообразни. „За да бъдем обективни, колежът не е за всеки“, коментира един потребител във Facebook. Друг избухна: „Време е за училището на ЖИВОТА!“

Много популярно видео в TikTok, публикувано от 17-годишна студентка, показва, че тя е напуснала кампуса на Южния университет в Луизиана само две седмици след началото на първия си семестър, за да се върне у дома в Лас Вегас, според съобщенията.

Някои от днешните студенти изглежда са чужди на дискомфорта и трудностите, както съветва един потребител: „Всички трябва да се научите как да ви бъде дискомфортно“. Друг показа повече съчувствие, пишейки: „Нормално е да изпитвате дискомфорт, безпокойство и стрес през първата си година в колежа“.

Съводещата на „Outnumbered“ Кейли Макенани каза, че си спомня собствените си студентски години, когато се е борила да се върне в училище след време, прекарано у дома. „Плачех на летището, а майка ми казваше: „Трябва да се качиш на самолета, трябва да се върнеш…“. И беше трудно, но толкова се радвам, че тя ме подтикна“, каза тя.

В популярното си видео в TikTok тийнейджърката сподели разяснение в описанието, отбелязвайки, че не е прекъснала образованието си, вместо това се е прехвърлила към онлайн програмата на университета.

Различни фактори влияят върху решенията на студентите да напуснат кампуса и да посещават часове от вкъщи, като някои потребители в различни форуми споделят собствения си опит и вярвания. Пишейки в Reddit наскоро, един родител каза, че синът им „бързо се отказва от колежа и се чувствам като губещ“.

Родителят продължи: „Той беше един от най-добрите ученици в своя випуск в гимназията. Имаше тревожност, но в крайна сметка се справи с всички проблеми. Аз също имам проблеми с тревожността, така че винаги съм правил всичко възможно да му помогна да премине през това. Похарчих толкова много пари, за да му купя кола, лаптоп, платих за карти за автобус и т.н., само за да се откаже след една седмица“.

Човекът продължи: „За нищо на света не иска дори да опита да остане за семестър или два. Той дори имаше стипендия, която покриваше цялата му първа година! Искам да кажа, на мен ми отне 19 години да завърша бакалавърската си степен, но винаги съм работил, така че какво наистина мога да кажа?“.

В отговор друг човек в Reddit написа: „Какви са неговите причини? Доколко имаш възможност да го принудиш да остане? Окончателно ли е решението? Абсолютно бих се опитал да стигна до същността на проблема и да разбера как да заобиколим каквито и да са притесненията му“.

Друг родител се включи с този опит: „Дъщеря ми има много социална тревожност и току-що изкара втората си седмица в колежа. Тя е особено тревожна относно говоренето пред публика. Толкова много, че пропускаше дни в гимназията почти всеки път, когато това се изискваше. Бях много нервен за способността ѝ да се адаптира“. Родителят добави: „Засега нещата вървят добре, но не и без известни трудности. Един от нейните курсове изискваше дискусия от всички, всеки път“.

Още един човек сподели съвсем различна гледна точка. „Смятам, че колежът е огромен тест за зрялост и повечето млади хора не са готови за него веднага след гимназията. Аз съм голям привърженик на това да не ги притискаме към него, докато не усетят, че това е нещо, което искат да направят. Това не означава, че няма очаквания, но може би има опция да изберат да работят на пълен работен ден и да плащат някои сметки вместо това“, написа той.

Други се присъединиха към същата тема.

„Няма НИКАКВА причина той да трябва да посещава колеж точно сега. Може да работи и да види дали е в състояние да печели достатъчно, за да се издържа по този начин. Може да има нужда от почивка от академичното обучение. Има много пътища; не се стресирайте!“

Студенти и коментатори в мрежата посочват, че финансовите притеснения, борбите с психичното здраве или желанието просто да се съсредоточат върху обучението могат да направят живота в кампуса по-труден за някои млади хора.

В сегмента на „Outnumbered“ беше отбелязано също, че много членове на поколението Z са завършили гимназия до голяма степен от вкъщи, с онлайн часове в хола или кухнята си, с родители наблизо, по време на пандемията от COVID.

Скорошна статия в Psychology Today по темата отбеляза, че децата, които напускат колежа рано, по каквато и да е причина, се нуждаят от ясни насоки, след като се върнат у дома. „Поставете ясни граници по отношение на работата, домакинските задължения, здравето и тонуса, както и ежедневните рутини“, съветва родителите специалист по психично здраве.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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