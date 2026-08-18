БезГранично

БезГранично: Защо Полша се превърна в хит сред българските студенти

Страната съчетава модерни академични програми, високо качество на преподаване на английски език и умерен стандарт на живот, който не натоварва прекомерно семейния бюджет

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 август 2026, 11:27
БезГранично: Защо Полша се превърна в хит сред българските студенти
Университетът във Варшава   
Източник: iStock/GettyImages

И зборът на държава за висше образование е сред първите големи и самостоятелни решения в живота на всеки млад човек. За българските кандидат-студенти през последните години Полша се превръща от малко позната алтернатива в една от най-предпочитаните дестинации в Централна Европа.

Страната съчетава модерни академични програми, високо качество на преподаване на английски език и умерен стандарт на живот, който не натоварва прекомерно семейния бюджет.

Престижните университети и най-търсените специалности

Полската академична традиция има вековни корени, водещи началото си още от Средновековието. В съвременните класации Ягелонският университет в Краков и Варшавският университет традиционно заемат водещите позиции в страната. Те предлагат богата гама от специалности в областта на хуманитарните науки, правото, медицината и международните отношения.

За младежите с афинитет към технологиите и инженерните науки изключително популярни са Варшавската политехника и Вроцлавският университет за наука и технологии.

Вроцлав и Познан бързо се утвърдиха и като водещи центрове за обучение по информационни технологии и бизнес администрация, привличайки преподаватели и студенти от целия свят.

Изисквания, документи и процес на кандидатстване

Кандидатстването в полските висши училища е максимално улеснено и в повечето случаи се извършва изцяло онлайн през специализирани портали на самите университети. Като граждани на Европейския съюз, българските кандидат-студенти не се нуждаят от студентска виза.

Основните документи включват диплома за средно образование и академична справка, преведени и заклеймени, както и сертификат за владеене на езика, на който ще се провежда обучението.

За специалностите на английски език най-често се изискват сертификати от типа на IELTS или TOEFL, а за тези на полски език е необходим сертификат за ниво B2 или C1.

За някои творчески, медицински или архитектурни специалности се провеждат допълнителни приемни изпити или се изисква портфолио.

Такси за обучение и възможности за финансиране

Едно от най-големите предимства за българските младежи е, че като граждани на ЕС имат право да кандидатстват за редовно обучение на полски език в държавните университети напълно безплатно.

Програмите, провеждани изцяло на английски език, са платени, но таксите остават сред най-конкурентните в целия Европейски съюз. За повечето бакалавърски и магистърски специалности на английски език те варират между 2000 и 4000 евро на година.

Студентите имат достъп до различни стипендии за академични постижения, социални стипендии, както и до финансиране по европейската програма „Еразъм+“. Полското правителство също предлага специални стипендиантски програми за международни студенти през Националната агенция за академичен обмен.

Организация на живота, работа и кариерни перспективи

След пристигането си в Полша студентите от ЕС трябва да регистрират пребиваването си в местната воеводска служба, ако престояват в страната за повече от три месеца. Процедурата е стандартна административна формалност.

По отношение на заетостта, гражданите на ЕС имат право да работят без допълнителни разрешения за работа по време на целия си престой. Много международни компании в градове като Варшава, Краков, Вроцлав и Гданск разкриват открити позиции за студенти с гъвкаво работно време.

Владеенето на английски език и друг европейски език е сериозно предимство на пазара на труда, а постепенно придобитите познания по полски език отварят още повече врати за стажове и кариерно развитие след дипломирането.

Социални придобивки и ежедневие в студентските градчета

Полската държава осигурява сериозна социална подкрепа за младежите. Всички редовни студенти на възраст до 26 години ползват 51% отстъпка от цената на билетите за градския транспорт и за националната железопътна мрежа. Студентските карти осигуряват също намаления за входове в музеи, галерии, кина и спортни съоръжения.

Животът в Полша предлага балансирана среда, където академичното натоварване се съчетава с богата културна програма. Градове като Краков и Вроцлав са известни със своите студентски кампуси, където младежи от различни националности създават трайни приятелства и професионални контакти.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: study.gov.pl, NAWA, gov.pl/web/nauka, University of Warsaw, Jagiellonian University    
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