Акция на ДАНС и НАП срещу фирми за бързи кредити в шест града

С лед акцията в Пловдив срещу организацията, самоопределяща се с наименованието „Ку-клукс-клан“, днес прокуратурата и службите ще дадат повече информация по случая.

Разбиха „Ку-клукс-клан“ в Пловдив, арести и на деца

Според първоначалните данни става дума за организирана расистка структура, действала в града и региона повече от година и половина.

Общо 11 души са привлечени като обвиняеми за участие в крайнодясна организация, проповядваща дискриминация, насилие и омраза. Сред тях има четирима непълнолетни на 16 и 17 години.

За съществуването и дейността на организацията е станало известно по време на разследването за извършеното убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в града на 4 август тази година.

Спрямо 32-годишен мъж е повдигнато обвинение, че е ръководил организацията в периода януари 2025 г. до 16 ноември тази година. Според обвинението нейната цел била слово, печат, електронни информационни системи и по друг начин да проповядва и подбужда към дискриминация, насилие и омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и сексуално ориентация.

На 17 ноември е била проведена съвместна специализирана операция на служители на Областната дирекция на МВР – Пловдив и Териториална дирекция „Национална сигурност“ под ръководството на Окръжна прокуратура – Пловдив. При извършени претърсвания и изземвания в Пловдив и Раковски на 14 адреса - жилища и прилежащи постройки, обитавани от членовете на структурата, и в две моторни превозни средства, са били намерени различни веществени доказателства. Сред тях са книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски, свастики и други вещи, доказващи принадлежност към крайнодясната расистка организация. На един от адресите е било открито и знамето на пловдивската структура. Установено е, че нейните членове са се събирали в горепосочения период на различни публични места в Пловдив, включително и в заведения.

Ръководителят на групата е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.