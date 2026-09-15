Безгранично: Как се кандидатства в унгарски университет и колко струва обучението

Будапеща е само на няколко часа път от България, но за един студент Унгария предлага много повече от близка дестинация. Страната има голяма и разнообразна система за висше образование, десетки институции и стотици програми, включително на английски език. За българите има и още едно съществено предимство, като граждани на Европейския съюз те се възползват от правилата на ЕС за свободно движение и имат достъп до унгарското висше образование при условията, предвидени за гражданите на ЕС.

Унгарската система следва европейския модел с три основни цикъла - бакалавър, магистър и доктор. Бакалавърските програми обичайно са с продължителност 3-4 години, магистърските - 1-2 години, а докторските програми са организирани в четиригодишен цикъл. При някои специалности, например медицина, стоматология, фармация, право, архитектура и ветеринарна медицина, има интегрирани, едностепенни програми, които съчетават бакалавърско и магистърско обучение.

Учебната година е разделена на два семестъра, есенен и пролетен, всеки с учебен период и последваща изпитна сесия. Системата използва ECTS, което улеснява прехвърлянето и признаването на кредити в рамките на Европейското пространство за висше образование.

Унгарският е основният език на местното обучение, но международните програми са значителна част от системата. Особено на магистърско и докторско ниво има много програми на английски, а университетите предлагат и обучение на други чужди езици.

За български кандидат най-важният практически въпрос е да не се приема, че „чуждестранен студент“ означава една и съща процедура навсякъде. Унгарските университети използват както централизираната система за прием, така и собствени онлайн платформи за определени международни и самофинансиращи се програми.

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Как работи висшето образование в Унгария?

Системата е част от Болонския процес и използва европейската структура бакалавър, магистър, доктор.

Най-общо студентът може да избира между:

бакалавър (BA/BSc) - първи цикъл; магистър (MA/MSc) - втори цикъл; докторска степен (PhD/DLA) - трети цикъл; едностепенни програми в определени професионални области; обменни и краткосрочни програми, включително по Erasmus+.

Важно е да се провери конкретната програма, а не само университетът. Един и същ университет може да предлага обучение на унгарски в една специалност и изцяло на английски в друга. Това се посочва на официалният портал Study in Hungary - „Higher Education in Hungary“.

Топ 5 университети в Унгария

Класацията по-долу е направена по QS World University Rankings: Eastern Europe 2026, публикувана на 28 януари 2026 г. Това е регионалната класация на QS за Източна Европа, а не глобалната QS World University Rankings. В нея петте най-високо поставени унгарски институции са ELTE, University of Szeged, University of Debrecen, BME и University of Pécs.

1. Eötvös Loránd University (ELTE) - Будапеща

Позиция: 6-а в Източна Европа, №1 сред унгарските университети в QS Europe 2026.

ELTE е един от най-старите и големи университети в страната, със силно присъствие в хуманитарните и социалните науки, педагогиката, психологията, информатиката, правото и природните науки. Университетът е базиран в Будапеща, с кампуси на различни места в града.

За международни кандидати ELTE предлага над 100 програми на английски език. Сред тях са компютърни науки, бизнес, психология, английски и американски изследвания, природни науки и новата за учебната 2026/2027 г. програма по изкуствен интелект.

За български студент ELTE е особено интересен, ако търси голям международен университет в столицата и комбинация между академична среда, европейски обмен и широк избор от специалности.

2. University of Szeged - Сегед

Позиция: 10-а в Източна Европа.

Университетът в Сегед е един от водещите многопрофилни университети в Унгария. Градът е по-малък от Будапеща, но има силно изразен студентски профил.

Сред направленията са медицина и здравни науки, природни науки, инженерство, икономика, хуманитарни и социални науки, право и информатика. Университетът предлага редица програми на английски, от бизнес администрация и туризъм до международна икономика и бизнес, международни отношения и различни магистърски и докторски програми.

За кандидат от България Сегед може да е интересен избор заради международната среда и по-компактния студентски град. Повече информация за University of Szeged - кандидатстване

3. University of Debrecen - Дебрецен

Позиция: 11-а в Източна Европа.

University of Debrecen е голям многопрофилен и изследователски университет. Има факултети по медицина, стоматология, фармация, инженерство, информатика, икономика, право, природни науки, здравни науки и други области.

Международното обучение е една от силните му страни. За учебната 2026/2027 г. университетът отчита над 7800 международни студенти и повече от 100 английскоезични подготвителни, бакалавърски, магистърски и докторски програми.

Дебрецен е особено интересен за кандидатите в медицинските, инженерните, IT и природните науки.

4. Budapest University of Technology and Economics (BME) - Будапеща

Позиция: 12-а в Източна Европа.

BME е специализиран в техническите и технологичните науки, но предлага обучение и в природните науки, икономиката и управлението. Университетът е особено подходящ за кандидати, които се интересуват от инженерство, IT, електротехника, компютърно инженерство и технологичен мениджмънт.

За учебната 2026/2027 г. BME посочва над 50 програми на английски език за международни студенти. При бакалавърските програми има и приемен изпит като част от селекцията.

За български кандидат BME е логичен избор, ако целта е техническо или технологично образование в Будапеща.

5. University of Pécs - Печ

Позиция: 20-а в Източна Европа.

University of Pécs е най-старият университет в Унгария и предлага широк спектър от специалности. Сред тях са медицина, фармация, инженерство, природни науки, икономика, право, изкуства и политически науки.

Университетът има дългогодишен опит с международни студенти и предлага над 100 програми на английски и немски език. За учебната 2026/2027 г. са публикувани и конкретни изисквания за владеене на английски за англоезичните програми.

Печ е по-малък и спокоен град в сравнение с Будапеща - фактор, който може да има значение за студент, който предпочита по-компактна среда.

Как се кандидатства?

Процедурата зависи от това кой сте, каква програма избирате и как се финансира обучението.

За общия прием за програми, започващи през септември 2026 г., централната процедура във Felvi беше с краен срок 15 февруари 2026 г. Университетите използват Felvi за общата процедура, но някои международни и самофинансиращи се програми имат отделни кандидатури.

Това е особено важно за българите: не трябва автоматично да се приема, че „гражданин на ЕС“ означава „кандидатствам точно като унгарски гражданин“. Например ELTE посочва отделна процедура за чужди граждани и кандидати с чужда диплома за средно образование, докато при други програми се използва собствена онлайн система.

Какви бяха конкретните срокове за прием през 2026 г.?

Няма единен срок за всички международни програми. Примери от официалните сайтове показват разликите:

15 февруари 2026 г. - краен срок за общата централизирана процедура през Felvi; 31 май 2026 г. - например срокът за редица самофинансиращи се международни програми на ELTE; 30 юни 2026 г. - например някои програми на Faculty of Economics and Business Administration към University of Szeged; 1 април - 15 май 2026 г. - приемът за международни студенти в BME за 2026/27 г.

Тъй като към момента, 25 август 2026 г., тези срокове вече са изтекли, кандидатите за септември 2027 г. трябва да следят новия приемен календар на избрания университет и на Felvi.

След подаването документите се проверяват, а според програмата може да има приемен изпит, тест, прослушване, портфолио или интервю. University of Szeged например изрично посочва, че отделни факултети могат да изискват мотивационно писмо, приемен изпит или индивидуално онлайн интервю.

Унгария Източник: iStock

Какви документи са необходими?

Няма единен пакет документи за всички университети. Обичайно могат да бъдат поискани:

диплома за завършено средно образование; академична справка/транскрипт с оценки; доказателство за владеене на езика на обучение; мотивационно писмо; CV; документ за самоличност; снимка, ако е изрично изискана; препоръки; документи, доказващи изпълнението на специфични изисквания за специалността; портфолио или резултати от изпит, когато програмата го изисква.

Официалният портал Study in Hungary посочва като типични документи CV, мотивационно писмо, копие на паспорт или лична карта, доказателство за езикови умения, преводи на дипломи и транскрипти и академични препоръки. За бакалавър обичайно се изисква диплома за средно образование и съответната справка с оценки.

Важно: тези изисквания не са универсални. Един университет може да иска мотивационно писмо, а друг, приемен тест; дадена програма може да приема различни езикови сертификати, докато друга да има собствен изпит. Проверявайте страницата на конкретната специалност, а не само общите правила на университета.

Какви видове университети има?

Унгарската система включва различни типове висши училища, от големи изследователски университети до институции с по-силна практическа и професионална насоченост. В системата се срещат университети и университети за приложни науки, както и специализирани институции.

Има и профилирани висши училища, например медицински, художествени, музикални, спортни или други специализирани институции.

За студента това означава едно: не избирайте само по името или позицията в класация. Ако целта е инженерна професия, практическата насоченост и лабораторната база може да са по-важни от общото място на университета в международна таблица. При медицина, изкуства или архитектура пък конкретният факултет и програмата са особено важни.

Има държавни, частни и църковни висши училища, а условията за прием и финансиране могат да се различават.

Унгария Източник: iStock

Колко струва обучението и има ли стипендии?

Тук няма една цифра, която да важи за всички.

За български гражданин е важно да се разграничат държавно финансираните места от самофинансиращите се програми. Гражданите на ЕС могат да участват и в държавно финансирано обучение, но това не означава автоматично безплатно обучение във всяка избрана английскоезична програма. Местата и условията зависят от конкретната процедура и програма. EURES посочва, че гражданите на ЕС могат да участват в държавно финансирано образование в Унгария.

При самофинансиране таксите могат да са значителни и се различават силно според специалността. Например BME публикува отделни такси за граждани на ЕС и извън ЕС в някои свои програми, а University of Debrecen публикува конкретни такси за англоезичните си програми за 2026/27 г.

Затова не е разумно да се използва една „средна такса“ за цяла Унгария.

А стипендиите?

Erasmus+ е особено релевантен за български студенти, които вече учат в България и искат да прекарат семестър или повече в Унгария. Програмата подпомага студентска и докторантска мобилност между държавите от ЕС.

Stipendium Hungaricum е голяма унгарска програма за международни студенти, но не трябва автоматично да се приема като възможност за всеки български кандидат. Допустимостта зависи от актуалния списък на партньорските държави и конкретния прием. За българските граждани има по-ясно приложими възможности като Erasmus+ и национални/университетски схеми. Самата платформа на Stipendium Hungaricum позволява проверка на гражданството и наличните програми за съответния кандидат.

В отделни университети има и собствени стипендии. University of Szeged например предлага SZTE Start Scholarship, а University of Debrecen обявява собствена програма за отстъпка от таксата за международни студенти.

Унгария Източник: iStock

Безопасност и полезни контакти за български студенти

МВнР определя риска за Унгария като ниво 1, без особени препоръки. Това не означава, че студентът трябва да пренебрегва обичайните мерки за сигурност: пазете документите си, не оставяйте телефон и портфейл без надзор в градския транспорт и на места с много хора и съхранявайте копия на личните си документи отделно от оригиналите.

При спешна ситуация в Унгария се използва европейският номер 112.

Ако лична карта, паспорт или друг важен документ бъде изгубен или откраднат, първата стъпка е да се свържете с местната полиция и с българското консулско представителство. Добра идея е още преди пътуването да имате електронно копие на документите си в защитено място.

Посолство на Република България в Будапеща

Адрес: бул. „Андраши“ №115, 1062 Будапеща, Унгария

Телефони:

+36 1 322 08 24 +36 1 322 08 36 +36 1 342 37 38

Дежурен телефон извън работно време при неотложни и извънредни случаи:

+36 20 534 4559

E-mail: Embassy.Budapest@mfa.bg

Работно време: 09:00 -17:30 ч.

Приемно време за граждани: понеделник-петък, 09:30-12:30 ч.

МВнР посочва, че телефонът извън работно време е предназначен за неотложни и извънредни случаи, свързани със заплаха за живота и здравето на български граждани, природни бедствия, аварии, пътнотранспортни произшествия, престъпления и други сериозни ситуации.

Посолство на Република България в Будапеща - МВнР

Здраве и Европейска здравноосигурителна карта

За временно пребиваващи граждани на ЕС Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК/EHIC) може да улесни достъпа до медицинска помощ, която е необходима от медицинска гледна точка по време на престоя. Картата трябва да се представя заедно с документ за самоличност и не заменя туристическа или допълнителна частна застраховка.

За по-дълъг престой и конкретния статут на студент е важно да се провери как се прилагат унгарските правила за здравно осигуряване. Самите университети също дават указания на новоприетите студенти.

Какво още трябва да знае един български студент?

Валута: Унгария е член на ЕС, но националната ѝ валута е унгарският форинт (HUF). Еврото не е официалната валута.

Език: В ежедневието ще се сблъсквате с унгарски. В университетската среда английският е широко използван в международните програми, но не приемайте, че всеки курс или административна услуга ще бъде на английски.

Настаняване: Проверете общежитието още при кандидатстването. При някои университети местата са ограничени, а за международните студенти конкуренцията за общежития и апартаменти може да е сериозна. University of Debrecen например посочва недостига на общежития и свободни жилища като предизвикателство за международните студенти през 2026 г.

Транспорт: В Будапеща градският транспорт е добре развит и студентите могат да използват преференциални карти според статута си. В други университетски градове като Сегед, Дебрецен и Печ разстоянията между основните студентски райони често са по-малки.

Студентски живот: Големите университети имат международни общности, студентски организации и Erasmus+ възможности. За студент от България това е и начин да изгради контакти извън собствената си специалност.

Работа: Като гражданин на ЕС българският студент не е в същата имиграционна категория като студент от държава извън ЕС. За конкретните правила за работа, регистрация и данъчно облагане трябва да се проверят актуалните изисквания на унгарските институции и работодателя. Не е добра идея работата да се планира като основен източник на финансиране, преди да е изяснен реалният график на обучението.

ЕС: За българите членството и на двете държави в ЕС означава по-лесно придвижване и липса на визов режим за обичайното пътуване. За академичната мобилност действат европейски инструменти като ECTS и Erasmus+.

Финален съвет към кандидатите

Най-важното правило е просто: избирайте специалност, а след това университет - не обратното.

Класацията може да даде добра отправна точка, но не казва дали конкретната програма е на английски, какъв е приемният изпит, каква е таксата за гражданин на ЕС или дали има общежитие. Тези детайли се променят и именно те могат да се окажат решаващи.

Ако планирате старт през септември 2027 г., започнете проверката на програмите още през есента на 2026 г. Следете едновременно сайта на избрания университет, неговия факултет и официалната унгарска приемна система. Така ще избегнете една от най-честите грешки - да подготвите документите навреме, но да пропуснете срока за конкретната програма.