Л ари Пойндекстър, ветеранът от сапунените опери, познат с ролите си в „Дните на нашия живот“ и „Многопрофилна болница“, почина дни след като беше блъснат от кола в Лос Анджелис. Той беше на 66 години.

Пойндекстър е издъхнал внезапно в сряда сутринта, съобщи изданието Deadline.

Larry Poindexter, a veteran character actor who has appeared in almost 200 movies and TV series, passed away today, Nov. 18, four and a half days after being hit by a car. Poindexter, whose career spanned more than four decades, is known for his role in the 2003 film 'S.W.A.T.' in which he played by-the-book LAPD Captain Tom Fuller. On TV, Poindexter appeared in 30 episodes of daytime drama 'Days Of Our Lives.' Read more on his life and legacy here: https://t.co/cN3WwTs7rL — Deadline (@DEADLINE) November 19, 2026

Актьорът от „Специален отряд“ (S.W.A.T.) е бил ударен на 11 ноември, докато пресичал улицата, за да си вземе храна в калифорнийския квартал Студио Сити, където живееше.

Пойндекстър е бил настанен в болница и е очаквал операция заради счупените си ребра преди смъртта си.

Причината за кончината му остава неизвестна.

Пойндекстър, чиято холивудска кариера обхваща повече от четири десетилетия и близо 200 роли в киното и телевизията, е роден в Далас през 1959 г. в семейството на носителя на награда „Тони“ за сценография и осветление Х. Р. Пойндекстър и оперната певица Сю Ан Ердман, според профила му в IMDb.

Дълго преди телевизионната му кариера да потръгне, звездата от „Дните на нашия живот“ е бил театрален актьор в колежа, участвайки в мюзикъли и пиеси в Тексас и Охайо.

В крайна сметка той се мести в Лос Анджелис, където работи като актьор и координатор на продукции с продуцента Франклин Р. Леви и неговата компания Catalina Production Group.

Първата си телевизионна роля получава през 1982 г. в епизод на „Нов ден в рая“, след което прави епизодични участия в сериали като „Щастливи дни“ и „Калифорнийски пътни патрули“, докато си пробива път в индустрията.

Larry Poindexter, ‘S.W.A.T.’ and ‘Days of Our Lives’ actor, dead at 66 after being hit by car https://t.co/F5aWTu1bGe https://t.co/tx3qqZOfQ4 — Page Six (@PageSix) November 19, 2026

Първият голям пробив на екран за Пойндекстър идва през 1984 г., когато се появява в осем епизода на „Дните на нашия живот“ в ролята на Бен Уелч.

Той се завръща в сериала 30 години по-късно, през 2014 г., като отец Луис - роля, която играе в 24 епизода до 2018 г.

Автобиографията му в дневните сериали включва също 23 епизода в „Санта Барбара“ и сюжетна линия от 12 епизода в „Многопрофилна болница“.

Извън дневната телевизия Пойндекстър има поддържаща роля във „Военни следователи“ по CBS от 1997 до 1998 г., а по-късно играе Рик Бъргър в 20 епизода на сериала на MTV „Тежките времена на Ар Джей Бъргър“ от 2010 до 2011 г.

Една от най-разпознаваемите му роли обаче е във филма от 2003 г. „Специален отряд“, където изиграва стриктния капитан от полицията в Лос Анджелис Томас Фулър редом до актьорите Самюъл Л. Джаксън и Колин Фарел.

През цялата си кариера актьорът гостува и в хитови сериали като „Приятели“, „Свръхестествено“, „Трева“ и „Военни престъпления“.

През последните години той се появи в три епизода на „Станция 19“ и имаше участия в „Успокой топката“, „9-1-1“, „Адвокатът с Линкълна“ и „Новобранецът“.

Пойндекстър изгражда и успешна театрална кариера, като печели наградата „Овейшън“ - най-високото театрално отличие в Лос Анджелис - за „Треска за трева“ и участва в постановките „Нощта на игуаната“, „Нежна е нощта“ и „Отечество“, според официалния му уебсайт.

Пойндекстър е бил и изпълнителен продуцент на бродуейския мюзикъл „Шоуто на Шер“, който спечели две награди „Тони“ през 2019 г.

Той се занимава и с музика като фронтмен на алтернативната кънтри група The High Lonesome през 90-те години на миналия век, която издава албума „Feel Free to Do So“ през 1995 г., сочи още сайтът му.

Пойндекстър оставя след себе си съпругата си, кастинг директора Каръл Критцър, и двамата им синове Рийс и Джейк.