България

На нивото на световния елит: Представиха новите стипендианти на програмата EXPLORER

Тази година в програмата са избрани 15 млади таланти

5 октомври 2026, 12:09
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П редставиха новите стипендианти на програмата EXPLORER на INSAIT, която създава условия изявени български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво. Това стана по време на официална церемония в "Гранитна зала" на Министерския съвет, съобщи NOVA.

Тази година в програмата са избрани 15 млади таланти – повече отколкото в първите две издания на EXPLORER взети заедно. Програмата осигурява на избраните студенти стипендии от малко над 1000 евро месечно и възможност още по време на следването си да съчетават обучението във Факултета по математика и информатика на Софийския университет с научноизследователска работа в INSAIT и практически опит във водещи технологични компании, които финансират инициативата.

Новите петнадесет стипендианти на EXPLORER са носители на множество медали от международни олимпиади и състезания и имат десетки отличия от национални надпревари. Още преди да започнат висшето си образование част от тях вече са работили с автономни роботи, участвали в разработването на системи за обучение на големи езикови модели и приложения с изкуствен интелект. Имат участие в научни и софтуерни проекти, публикации на международни научни форуми и опит в технологични компании и стартъпи. 

"Програмата  EXPLORER на INSAIT навлиза в своята трета година с нов випуск талантливи български ученици и студенти, като продължава мисията си да създава в България възможности за развитие на световно ниво в областта на изкуствения интелект, информационните технологии и други високотехнологични области. Тези талантливи български деца могат да останат в България и да получат развитие на ниво, което е равностойно, съпоставимо или дори над това, което биха получили в едни от водещите елитни западни университети“, заяви проф. Мартин Вечев, който е основател и научен директор на института INSAIT.

Той подчерта, че програмата обединява усилията на INSAIT, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, водещи български училища и представители на бизнеса. Целта е да бъде създадена среда, в която най-талантливите млади хора в България могат да развиват знанията и уменията си, без да е необходимо да напускат страната. „За да се създаде нещо на световно ниво тук, в България, са обединени много усилия. Държавата, институциите, академичната общност и бизнесът работят заедно“, подчерта проф. Вечев.

Резултатите от първите випуски вече показват потенциала на програмата. Сред участниците е и Мария Дренчева от първия випуск на EXPLORER, чиито постижения, по думите на проф. Вечев, я поставят сред най-силните таланти в нейната възрастова група в световен мащаб. „Можем да видим какво се случва с програмата и какви са резултатите. Това е изключително интересно, защото можем да проверим дали това, което говорим, действително се случва на практика“, допълни проф. Вечев. И подчерта, че програмата е пример за това как чрез обединяване на академичната общност, образователните институции, държавата и бизнеса България може да създава условия за развитие на млади таланти на световно ниво.

Приветствия към стипендиантите отправиха и ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Елиза Стефанова, както и деканът на Факултета по математика и информатика проф. д-р. Мая Стоянова. 

"За мен е чест и привилегия да ви приветствам като стипендианти на програма EXPLORER, но най-вече да ви приветствам с това, че вече сте част от общността на Факултета по математика и информатика“, заяви проф. д-р Мая Стоянова. Тя насърчи младите хора да използват възможностите, които им предоставят обучението и менторството, за да превръщат фундаменталните знания в практически умения и да допринасят за развитието на изкуствения интелект и информационните технологии.

„Пожелавам ви не просто успешна година. Пожелавам ви да се забавлявате, докато учите“, обърна се тя към стипендиантите, като им пожела здраве, успех и смелост по пътя напред.

Ректорът на Софийския университет проф. д-р Елиза Стефанова определи програмата EXPLORER като „синергия“, която обединява академичните традиции и авторитета на Факултета по математика и информатика, научния потенциал на Института INSAIT, подкрепата на държавата и българския бизнес. „Днес сме тук, за да покажем какво е бъдещето на успешното българско висше образование, наука и икономика“, заяви проф. Стефанова. По думите ѝ програмата създава условия младите български таланти да останат в страната и още от първия ден да съчетават фундаменталното образование с работа с учени от световно ниво в областта на изкуствения интелект и дълбоките технологии.

Като пример за резултатите от програмата ректорът посочи 19-годишната Мария Дренчева, вече автор на научна публикация във водещ международен форум в областта на изкуствения интелект. „Това показва, че ние тук, в България, имаме възможност за нашите млади български таланти да създадем условия на световно ниво за развитие в науката“, подчерта тя.

„Третото издание на EXPLORER  показва, че България се грижи за своите млади умове“, подчерта от своя страна министърът на образованието проф. Георги Вълчев. По думите му студентските години трябва да бъдат време за изграждане на стабилна фундаментална подготовка, върху която впоследствие естествено да се надграждат практическите умения и участието в научноизследователски проекти.

Към стипендиантите министърът на образованието отправи призив: „Дързайте! Превърнете се в светъл пример за тези, които идват след вас“. 

Проф. Вълчев насърчи студентите да използват възможностите на Софийския университет не само за задълбочено обучение по математика, информатика и изкуствен интелект, но и за по-широко разбиране на обществото и света, в който живеят. „Развийте в пълнота естествения си интелект, защото това ще ви помогне да бъдете много по-успешни в избрания от вас път“, призова образователният министър новите стипендианти по програмата. 

„Огромно удоволствие е да видя бъдещето на България, събрано в тази зала. "Гранитна зала" на Министерския съвет помни много събития, но това е едно от най-важните“, заяви от своя страна премиерът Румен Радев. 

Той подчерта значението на развитието на изкуствения интелект и високите технологии за бъдещето на страната и отбеляза, че "създадената около INSAIT екосистема вече утвърждава България като важен център на световната технологична карта".

„Това, което правите всички вие заедно - INSAIT, Софийският университет, олимпийското движение, българските училища и българските иновативни компании - изстрелва България в нова орбита“, каза той.

По думите му днес потенциалът на една държава все повече се определя от таланта, научните изследвания и способността да създава нови технологии. „Трябва да се инвестира в най-важното - в българския талант, който да остава тук, в България“, подчерта министър-председателят.

Той отправи послание към младите стипендианти: „Продължавайте да дерзаете, работете за България и я издигайте като водеща държава в тази обещаваща за бъдещето на човечеството област“. 

Източник: NOVA    
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