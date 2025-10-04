България

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

ВКС определи, че след 21 юли той вече не може да заема поста изпълняващ функциите главен прокурор

4 октомври 2025, 13:44
Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви

Джартов: Хората в

Проходът

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

Очакват ни облаци и дъжд в събота, но в неделя - слънчево облекчение

Ето кой е граничният полицай, загинал в Елените

Шестокласниците се явиха на Национално входно ниво по математика

Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България

"Продължаваме промяната" със сигнал до институциите срещу временно изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

В писмото си депутатите от ПП настояват за проверка на Сарафов, след като ВКС определи, че след 21 юли той вече не може да заема този пост.

"Това е престъпление по служба, злоупотреба с власт и със средствата на данъкоплатците в особено големи размери, така че ако спазват същия стандарт, трябва да го задържат, докато тече разследването така, както са направили с кмета Коцев, защото той бил кмет и можел да повлияе на разследването. А главният прокурор не може ли?", попита председателят на ПП Асен Василев, цитиран от NOVA.

Прокуратурата отговори на ВКС, че Сарафов вече не е и. ф. главен прокурор

"Нека да приложим същия аршин към Благо, към ситуацията със Сарафов. Той трябва да е вече в ареста по неотложност, задържан там, защото може да влияе на разследването", коментира Василев. 

По повод наводненията в страната

"Вече на всекиго е ясно, че наводненията, които видяхме през 2023 г., и това, което се случи вчера и онзи ден, са резултат от неспазването на правилата – къде трябва да се строи, как трябва да се строи", каза още пред журналистите Николай Денков, народен представител и член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната“ (ПП).

"Резултатът от неспазването на правилата не е абстрактен, не е само корупция и изчезнали пари, резултатът е загинали хора", смята Денков. 

Той направи аналогия със строежа на пътища, като посочи, че когато това се прави некачествено и с некачествена настилка, резултатът отново са човешки жертви. 

"И трябва да си отворим очите най-сетне и да разберем, че докато продължава това хора ще загиват, а тези, от които зависи, ще се правят на луди и ще затварят другите, които казват истината. Ние ще казваме истината, ако ще и да ни затварят", посочи Денков. 

Председателят на ПП Асен Василев подчерта, че през 2023 г. са отпуснати средства за почистване на корита, но две години по-късно отново се случват наводнения. 

"Въпросът е, че когато тези пари се дадат, за да се реши някакъв проблем, той трябва да се реши правилно, а за това е нужно да работят всички институции", посочи Василев. 

Асен Василев и Николай Денков направиха коментарите по време на общо събрание на младежката структура „Младежи за промяната“, което се провежда в столицата.

Източник: NOVA, Иван Лазаров/БТА    
ПП Сарафов ВКС
Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в

Осъдиха рапъра Шон „Диди“ Комбс на над 4 години затвор

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Путин заплаши Европа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Русия обвини Франция в „пиратство“
Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

България Преди 19 минути

От Върховния касационен съд излязоха с позиция

Чехия гласува: Втори и последен ден от парламентарните избори

Свят Преди 1 час

Ще се завърне ли Андрей Бабиш на власт?

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Свят Преди 3 часа

Той си е отишъл от този свят в дома си в Монте Карло след дълго боледуване

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Технологии Преди 3 часа

Очакванията за повсеместно благо може и да са преувеличени

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Свят Преди 3 часа

Той предвиждаше да бъде отнето автоматично полученото гражданство на бебета, родени в САЩ, чиито родители са незаконно или временно пребиваващи в страната

"Седем месеца голяма война, хора мъртви от зло" - предсказанията на Нострадамус за 2026 г.

Любопитно Преди 3 часа

Всяка година нови пророчества се изтупват от праха и се преформулират за предстоящия календар

Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в ивицата Газа

Свят Преди 6 часа

Тръмп обеща, че съгласно мирния план, "всички страни ще бъдат третирани справедливо"

<p>Заплаха от дронове затвори летището в Мюнхен за втора поредна вечер</p>

Свят Преди 6 часа

23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи полета са били анулирани или забавени

Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена взе жертва

България Преди 6 часа

Движението беше преустановено до ранните часове в събота сутрин

Експерти разкриха идеалното време за закуска за вашето здраве и дълголетие

Любопитно Преди 6 часа

Правилното начало на деня може не само да подобри настроението ви, но и да повиши производителността и да подпомогне метаболизма

Отровата на скорпиона – ново оръжие срещу рак на мозъка

Любопитно Преди 6 часа

Скорпионите може да играят жизненоважна роля в борбата срещу рака на мозъка

АМ "Хемус"

4 октомври: Първа копка на „Хемус“ – магистралата, която чакаме половин век

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Свят Преди 6 часа

Сравнявали са го с Тръмп, Берлускони или Орбан

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Любопитно Преди 14 часа

Програмистът Александър, треньорът по борба Дино и миньорът Теодор-Чикагото продължават напред в надпреварата

СГС остави в ареста общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

България Преди 15 часа

Адвокатите на двамата обвиняеми заявиха, че ще обжалват решението на съда

Над 200 000 италианци протестираха в подкрепа на Газа

Свят Преди 16 часа

Демонстрантите осъдиха отношението към Глобалната флотилия „Сумуд“

