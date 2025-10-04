"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви

В писмото си депутатите от ПП настояват за проверка на Сарафов, след като ВКС определи, че след 21 юли той вече не може да заема този пост.

"Това е престъпление по служба, злоупотреба с власт и със средствата на данъкоплатците в особено големи размери, така че ако спазват същия стандарт, трябва да го задържат, докато тече разследването така, както са направили с кмета Коцев, защото той бил кмет и можел да повлияе на разследването. А главният прокурор не може ли?", попита председателят на ПП Асен Василев, цитиран от NOVA.

"Нека да приложим същия аршин към Благо, към ситуацията със Сарафов. Той трябва да е вече в ареста по неотложност, задържан там, защото може да влияе на разследването", коментира Василев.

"Вече на всекиго е ясно, че наводненията, които видяхме през 2023 г., и това, което се случи вчера и онзи ден, са резултат от неспазването на правилата – къде трябва да се строи, как трябва да се строи", каза още пред журналистите Николай Денков, народен представител и член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната“ (ПП).

"Резултатът от неспазването на правилата не е абстрактен, не е само корупция и изчезнали пари, резултатът е загинали хора", смята Денков.

Той направи аналогия със строежа на пътища, като посочи, че когато това се прави некачествено и с некачествена настилка, резултатът отново са човешки жертви.

"И трябва да си отворим очите най-сетне и да разберем, че докато продължава това хора ще загиват, а тези, от които зависи, ще се правят на луди и ще затварят другите, които казват истината. Ние ще казваме истината, ако ще и да ни затварят", посочи Денков.

Председателят на ПП Асен Василев подчерта, че през 2023 г. са отпуснати средства за почистване на корита, но две години по-късно отново се случват наводнения.

"Въпросът е, че когато тези пари се дадат, за да се реши някакъв проблем, той трябва да се реши правилно, а за това е нужно да работят всички институции", посочи Василев.

Асен Василев и Николай Денков направиха коментарите по време на общо събрание на младежката структура „Младежи за промяната“, което се провежда в столицата.